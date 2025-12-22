Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बोंडी बीच पर हुए हमले के बाद ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा का परिवार निशाने पर, सोशल मीडिया पर मिल रहे हैं भद्दे कमेंट्स

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 09:39 PM (IST)

    ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाड़ी उस्मान ख्वाजा और उनके परिवार को बोंडी बीच हमले के बाद सोशल मीडिया पर निशाना बनाया जा रहा है। ख्वाजा की पत्नी ने कमे ...और पढ़ें

    Hero Image

    उस्मान ख्वाजा के परिवार को बनाया जा रहा निशाना

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी बोंडी बीच पर हुए हमले ने पूरी दुनिया को दहलाकर रख दिया। इसे ऑस्ट्रेलियाई इतिहास के 30 साल में सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। इस हमले में 15 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इसके बाद सोशल मीडिया पर ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा की पत्नी और बेटी को भद्दे कमेंट्स का सामना करना पड़ रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बोंडी बीच पर 14 दिसंबर को दो बंदूकधारी बाप-बेटे ने लोगों पर गोलियां बरसाईं थीं। साजिद अकरम और उसके बेटे नवीद ने ये काम किया था। ये दोनों मुस्लिम हैं और ख्वाजा भी मुस्लिम समुदाय से आते हैं और इसी कारण उनकी पत्नी-बेटी को निशाना बनाया जा रहा है। ख्वाजा इस समय एशेज सीरीज-2025 में ऑस्ट्रेलियाई टीम के साथ हैं।

    पत्नी ने पोस्ट किया स्क्रीनशॉट

    ख्वाजा ने अभी तक इस मामले पर कुछ भी नहीं बोला है, लेकिन उनकी पत्नी ने एक स्क्रीनशॉट पोस्ट किया है जिसमें ख्वाजा, उनकी पत्नी और बेटी को लेकर कमेंट्स किए गए हैं। जिसमें कई में उन्हें वापस पाकिस्तान जाने की सलाह तक दी जा रही है। उनकी पत्नी ने स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा, "बीते सप्ताह हमें जो कमेंट्स मिले हैं उसका एक छोटा से सैंपल साइज मैंने इकट्ठा किया है। मुझे ये कहने में खुशी होती कि ये नया है, लेकिन दुख की बात ये है कि हमें लगातार इस तरह के मैसेज मिलते हैं और ये दिन ब दिन और बुरा होता जा रहा है। ये अब पहले भी ज्यादा जरूरी हो गया है कि हम एक साथ मिलकर रहें। चाहे फिर ये इस्लामोफोबिया हो या नस्लवाद, हमें किसी का साथ नहीं देना चाहिए।"

    बीच पर मन रहा था जश्न

    14 दिसंबर के दिन बोंडी बीच पर हानुका फेस्टिवल मनाया जा रहा था जो यहूदियों का त्योहार है। इसी दौरान वहां पर हमला हो गया। ख्वाजा ने इसके खिलाफ एक सोशल मीडिया पोस्ट भी किया था। जिसमें इस घटना को लेकर दुख जाहिर किया था।

    यह भी पढ़ें- एशेज सीरीज के बीच इंग्लैंड के दिग्गज क्रिकेटर के पिता का हुआ निधन, क्रिकेट जगत ने दी श्रृद्धांजलि

    यह भी पढ़ें- 'बाहर करो दोनों को', एशेज हार के बाद स्टोक्स-मैक्कलम के खिलाफ उठी आवाज, पूर्व कप्तान ने जमकर सुनाई खरी खोटी

    image

    ख्वाजा की पत्नी ने शेयर किया स्क्रीनशॉ