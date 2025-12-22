बोंडी बीच पर हुए हमले के बाद ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा का परिवार निशाने पर, सोशल मीडिया पर मिल रहे हैं भद्दे कमेंट्स

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी बोंडी बीच पर हुए हमले ने पूरी दुनिया को दहलाकर रख दिया। इसे ऑस्ट्रेलियाई इतिहास के 30 साल में सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। इस हमले में 15 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इसके बाद सोशल मीडिया पर ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा की पत्नी और बेटी को भद्दे कमेंट्स का सामना करना पड़ रहा है।

बोंडी बीच पर 14 दिसंबर को दो बंदूकधारी बाप-बेटे ने लोगों पर गोलियां बरसाईं थीं। साजिद अकरम और उसके बेटे नवीद ने ये काम किया था। ये दोनों मुस्लिम हैं और ख्वाजा भी मुस्लिम समुदाय से आते हैं और इसी कारण उनकी पत्नी-बेटी को निशाना बनाया जा रहा है। ख्वाजा इस समय एशेज सीरीज-2025 में ऑस्ट्रेलियाई टीम के साथ हैं।

पत्नी ने पोस्ट किया स्क्रीनशॉट ख्वाजा ने अभी तक इस मामले पर कुछ भी नहीं बोला है, लेकिन उनकी पत्नी ने एक स्क्रीनशॉट पोस्ट किया है जिसमें ख्वाजा, उनकी पत्नी और बेटी को लेकर कमेंट्स किए गए हैं। जिसमें कई में उन्हें वापस पाकिस्तान जाने की सलाह तक दी जा रही है। उनकी पत्नी ने स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा, "बीते सप्ताह हमें जो कमेंट्स मिले हैं उसका एक छोटा से सैंपल साइज मैंने इकट्ठा किया है। मुझे ये कहने में खुशी होती कि ये नया है, लेकिन दुख की बात ये है कि हमें लगातार इस तरह के मैसेज मिलते हैं और ये दिन ब दिन और बुरा होता जा रहा है। ये अब पहले भी ज्यादा जरूरी हो गया है कि हम एक साथ मिलकर रहें। चाहे फिर ये इस्लामोफोबिया हो या नस्लवाद, हमें किसी का साथ नहीं देना चाहिए।"