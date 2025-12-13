Language
    पिता के साथ खेतों में की मजदूरी, अब 22 गज की पिच पर बिखेर रहे चमक, यूपी का लाल कर रहा है कमाल

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 10:34 AM (IST)

    यूपी की अंडर-19 टीम में खेल रहे रवि सैनी के लिए जिंदगी कभी आसान नहीं रही। आर्थिक तंगहाली ने उनकी परीक्षा लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपना सपना पूर ...और पढ़ें

    रवि सैनी यूपी की अंडर-19 टीम में कर रहे हैं कमाल

    विकास मिश्र, लखनऊ: जिस घर में दो जून की रोटी के लिए संघर्ष करना पड़े वहां क्रिकेटर बनने का सपना देखना बेमानी माना जाता है, लेकिन हापुड़ के अनवरपुर गांव के रवि सैनी ने न सिर्फ बड़ा लक्ष्य तय किया, बल्कि विपरीत परिस्थितियों का मजबूती से सामना कर उसे हासिल भी किया।

    रवि ने अपने पिता के साथ खेतों में मजदूरी की और अब 22 गज की पिच पर चमक बिखेर रहे हैं। तीन साल तक ट्रायल देने के बाद भी सफलता नहीं मिली, पर वह थके नहीं। प्रयास करना जारी रखा। आखिरकार, वह दिन आ गया जिसका रवि और उनके परिवार को वर्षों से इंतजार था। इसी साल सितंबर में बीसीसीआई की अंडर-19 कूच बिहार ट्रॉफी के लिए रवि का चयन यूपी टीम में हो गया। उन्होंने चयनकर्ताओं को निराश नहीं किया और पदार्पण मुकाबले में छा गए।

    रोडवेज से 30 किमी सफर कर जाते हैं अकादमी

    दैनिक जागरण से बातचीत में रवि ने बताया कि घर की आर्थिक स्थिति बेहद खराब है। मैं गांव-गली में क्रिकेट खेलता था। शुरुआत में मुझे नहीं लगता था कि कभी राज्य स्तरीय टूर्नामेंट खेल पाऊंगा, लेकिन कोच संजय आनंद जी ने न सिर्फ क्रिकेट की बारीकियां सिखाई, बल्कि मुफ्त प्रशिक्षण के साथ सभी जरूरतों का भी ध्यान रखा। वह मेरे खानपान का भी पूरा ख्याल रखते हैं। मैं आज उत्तर प्रदेश अंडर-19 टीम का हिस्सा हूं तो इसका श्रेय संजय आनंद सर को देना चाहूंगा।

    रवि ने कहा, उन्होंने मेरी चिंता प्रशिक्षु की तरह नहीं, अपने बेटे की तरह की है। मैं स्कूल में एक मैच में गेंदबाजी कर रहा था। वहां संजय सर भी मौजूद थे। मैच समाप्त होने के बाद उन्होंने मुझसे बात की और मेरे घर आए। कहा, अब तुम मेरी अकादमी में प्रशिक्षण लोगे, क्योंकि तुम्हें भारत के लिए खेलना है। यहीं से मेरा सफर शुरू हुआ। रवि घर से करीब 30 किलोमीटर दूर हापुड़ साई क्रिकेट अकादमी प्रशिक्षण के लिए रोजाना रोडवेज से जाते हैं।

    देश के सबसे कम इकोनॉमी वाले जूनियर क्रिकेटर

    रवि सैनी ने कूच बिहारी ट्रॉफी अंडर-19 में यूपी के लिए अपना पदार्पण मैच चंडीगढ़ के खिलाफ खेला, लेकिन पहले मैच में वह सिर्फ एक विकेट हासिल कर पाए। इसके बाद सहारनपुर में छत्तीसगढ़ के खिलाफ मैच में रवि ने 22 ओवर में 10 मेडन के साथ सिर्फ 37 रन देकर पांच विकेट झटके। रवि की गेंदबाजी की बदौलत यूपी ने यह मुकाबला अपने नाम किया। इसके अलावा उन्होंने असम के खिलाफ गोहाटी में 26 ओवर में 14 मेडन के साथ 28 रन देकर चार बल्लेबाजों को आउट किया। रवि अभी तक चार मैचों में 12 विकेट प्राप्त कर चुके हैं।

