अंडर-19 एशिया कप आज से, वैभव सूर्यवंशी और आयुष म्हात्रे पर होंगी नजरें
दुबई, पीटीआई : भारत के एशिया कप अंडर-19 अभियान की अगुवाई युवा स्टार बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी और आयुष म्हात्रे करेंगे लेकिन सभी का ध्यान इस बात पर भी रहेगा कि क्या बीसीसीआई इन युवा खिलाड़ियों को अपने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने की इजाजत देगा या नहीं।
मुंबई और चेन्नई सुपर किंग्स के आक्रामक सलामी बल्लेबाज म्हात्रे की कप्तानी में भारतीय अंडर-19 टीम शुक्रवार को यूएई के विरुद्ध अपना अभियान शुरू करेगी तो वहीं रविवार को पाकिस्तान के विरुद्ध होने वाला मैच निश्चित रूप से जूनियर महाद्वीपीय चैंपियनशिप में सबसे अधिक सुर्खियां बटोरेगा जिसे अगले साल की शुरुआत में होने वाले विश्व कप के लिए ड्रेस रिहर्सल के तौर पर देखा जा रहा है।
भारतीय खिलाड़ियों ने भारतीय सेना और पहलगाम आतंकी हमले के पीडि़तों के साथ एकजुटता दिखाते सीनियर पुरुषों के एशिया कप, उसके बाद महिला वनडे विश्व कप और राइजिंग स्टार्स एशिया कप टी-20 टूर्नामेंट में पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से इन्कार कर दिया था। हालांकि जब अंडर-19 क्रिकेटर्स की बात आती है तो माना जाता है कि आईसीसी भी चाहता है कि राजनीति को इससे दूर रखा जाए और खेल भावना के सामान्य नियमों का पालन किया जाए।
इस पर बीसीसीआई के एक अधिकारी ने बताया, लड़कों को कुछ नहीं कहा गया है लेकिन जाहिर है कि बीसीसीआई ने मैनेजर आनंद दातार को स्पष्ट निर्देश दिए हैं। अब अगर भारतीय लड़के पाकिस्तान टीम से हाथ नहीं मिलाते हैं तो मैच रेफरी को पहले से सूचित करना होगा। में पता है कि आईसीसी जूनियर क्रिकेट के मामले में राजनीति को आगे नहीं आने देना चाहता इसलिए यह खराब छवि और जनता की भावना दोनों का मामला है।
भारतीय टीम
आयुष म्हात्रे (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, विहान मल्होत्रा, वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू, हरवंश सिंह, युवराज गोहिल, कनिष्क चौहान, खिलन ए पटेल, नमन पुष्पक, डी दीपेश, हेनिल पटेल, किशन कुमार ¨सह, उद्धव मोहन और आरोन जार्ज।
ग्रुप ए : भारत, पाकिस्तान, यूएई, मलेशिया
ग्रुप बी : बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका, नेपाल
