IND vs AUS: भारत के खिलाफ आखिरी दो T20I से हटे ट्रेविस हेड, खास वजह के चलते लिया ये फैसला
ऑस्ट्रेलियाई ओपनर ट्रेविस हेड भारत के खिलाफ आखिरी टी20 इंटरनेशनल मैचों में नहीं खेलेंगे। हेड अब एशेज सीरीज पर ध्यान लगाने के लिए ऑस्ट्रेलिया के घरेलू टूर्नामेंट शेफील्ड शील्ड में हिस्सा लेंगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज के आखिरी दो मैच क्रमश: गुरुवार और शनिवार को खेले जाएंगे। दोनों टीमें इस समय सीरीज में 1-1 की बराबरी पर हैं।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलियाई ओपनर ट्रेविस हेड को भारत के खिलाफ आखिरी दो टी20 इंटरनेशनल मैचों से रिलीज कर दिया गया है। हेड आगामी एशेज सीरीज से पहले लाल गेंद की तैयारियों पर ध्यान देना चाहते हैं।
31 साल के ट्रेविस हेड ऑस्ट्रेलिया के घरेलू टूर्नामेंट शेफील्ड शील्ड में हिस्सा लेंगे। वो तस्मानिया टीम के लिए एलेक्स कैरी के साथ खेलते हुए नजर आएंगे। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच 21 नवंबर से पर्थ में पहला टेस्ट खेला जाएगा।
हेड जुलाई के बाद फर्स्ट क्लास क्रिकेट में वापसी करेंगे। उन्होंने तब वेस्टइंडीज दौरे से पहले घरेलू क्रिकेट खेला था। वैसे, सीमित ओवर क्रिकेट में हेड पिछले कुछ समय से संघर्ष कर रहे हैं। अब उनकी कोशिश फॉर्म की तलाश करके एशेज सीरीज में शानदार प्रदर्शन करने की होगी।
हेड ऑस्ट्रेलियाई टीम के तीसरे खिलाड़ी हैं, जिन्होंने लाल गेंद क्रिकेट को प्राथमिकता देने के लिए भारत के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल सीरीज से नाम वापस लिया। इससे पहले जोश हेजलवुड और शॉन एबट अपना नाम वापस ले चुके हैं। हेजलवुड और एबट शेफील्ड शील्ड में न्यू साउथ वेल्स का प्रतिनिधित्व करेंगे।
न्यू साउथ वेल्स का मुकाबला विक्टोरिया से होगा। मिचेल स्टार्क और नाथन लियोन भी न्यू साउथ वेल्स की तरफ से गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। क्रिकेट डॉट कॉम डॉट एयू की रिपोर्ट के मुताबिक चयनकर्ताओं ने हेड पर फैसला छोड़ा था कि वो घरेलू क्रिकेट में लौटे या फिर भारत के खिलाफ सीरीज खेलना जारी रखें। हेड ने शील्ड मैच खेलने का फैसला किया।
रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि एशेज स्क्वाड के सदस्य शेफील्ड शील्ड मैच खेलते हुए नजर आएंगे। बहरहाल, बाएं हाथ के तेज गेंदबाज बेन ड्वारहुईस को ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ आखिरी दो टी20 इंटरनेशनल मैचों के लिए टीम में शामिल किया है।
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का चौथा मुकाबला गुरुवार को खेला जाएगा। दोनों टीमें इस समय सीरीज में 1-1 की बराबरी पर हैं। कैनबरा में पहला मुकाबला बारिश के कारण रद हो गया था।
यह भी पढ़ें- IND vs AUS: ट्रेविस हेड के आगे फीका पड़ा स्टीव स्मिथ का सबसे तेज रिकॉर्ड, ऑस्ट्रेलिया के लिए बनाया नया कीर्तिमान
यह भी पढ़ें- IND vs AUS 3rd T20I: भारत ने पहली बार होबार्ट में खेलकर बना डाला वर्ल्ड रिकॉर्ड, ऑस्ट्रेलिया को पीटकर सीरीज 1-1 से की बराबर
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।