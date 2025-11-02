स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। India vs Australia 3rd T20I Match Report: भारतीय टीम ने होबार्ट में ऑस्ट्रेलिया को तीसरे टी20I मैच में 5 विकेट से हराकर इतिहास रच दिया है। सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली भारतीय टीम पहली बार होबार्ट में पहला टी20I मैच खेलने उतरी और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को मात देकर सीरीज में 1-1 की बराबरी की।

भारतीय टीम ने होबार्ट की सबसे बड़ी रन चेज को हासिल कर विश्व रिकॉर्ड हासिल किया। बेलेरीव ओवल में 2010 से टी20I मैच खेले जा रहे हैं, जहां रिकॉर्ड चेज इस मैच से पहले 177 का था, जो आयरलैंड ने स्कॉटलैंड के खिलाफ 2022 में हासिल किया था। अब भारतीय टीम ने इस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए एक नया रिकॉर्ड बना दिया है।

IND vs AUS 3rd T20I: भारत ने 5 विकेट से ऑस्ट्रेलिया को रौंदा भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav IND vs AUS 3rd T20I) ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टी20I मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। पहले बैटिंग करते हुए ऑस्ट्रेलियाई टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 186 रन बनाए। कंगारू टीम की शुरुआत बेहद ही खराब रही। अर्शदीप सिंह ने ट्रेविस हेड और जोश इंग्लिस को अपना शिकार बनाकर ऑस्ट्रेलिया को शुरुआती दो गहरे जख्म दिए।

इसके बाद वरुण चक्रवर्ती ने कप्तान मिचेल मार्श को अपना शिकार बनाया। मैच में ट्रेविस हेड 6 रन बनाकर आउट हुए, जबकि कप्तान मिचेल ने 11 रन की पारी खेली। इसके बाद टिम डेविड ने विकेट गिरने के बाद टीम की पारी को संभालने की जिम्मेदारी उठाई। टिम ने 38 गेंदों का सामना करते हुए 8 चौके और 5 छक्कों की मदद से 74 रन की पारी खेली। उन्हें शिवम दुबे ने तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट कराया।

वरुण (Varun Chakurvarthy) ने मिचेल ओवेन को भी अपना शिकार बनाया। ओवेन गोल्डन डक का शिकार बने। मैच में टिम डेविड के अलावा मार्कस स्टोइनिस ने 39 गेंदों पर 64 रन की पारी खेली। मैट शॉर्ट ने 26 रन की नाबाद पारी खेली। जेवियर बार्टलेट के बल्ले से नाबाद 3 रन निकले।

भारत की तरफ से अर्शदीप सिंह (Arshdeep Singh) ने 35 रन लुटाते हुए 3 विकेट चटकाए। उनके अलावा वरुण चक्रवर्ती ने दो विकेट लिए। एक विकेट शिवम दुबे की झोली में भी आया। IND vs AUS 3rd T20I: वॉशिंगटन सुंदर ने खेली तूफानी पारी 187 रन का पीछा करते हुए भारतीय टीम की शुरुआत अभिषेक शर्मा ने टीम को शानदार शुरुआत दिलाई, लेकिन नाथन एलिस ने उनकी इस पारी को ज्यादा देर तक नहीं चलने दिया। नाथन ने अभिषेक को 25 रन के निजी स्कोर पर अपना शिकार बनाया। जोश इंग्लिश ने उनका कैच लपका।

वहीं, उपकप्तान शुभमन गिल के बल्ले से 15 रन निकले। वह भी नाथन एलिस का शिकार बने। इसके बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टीम की पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन वह 24 रन बनाकर चलते हने। तिलक वर्मा ने मैच में 26 गेंद पर 29 रन बनाए। अक्षर पटेल के बल्ले से 17 रन निकले।