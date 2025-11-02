IND vs AUS 3rd T20I: Suryakumar Yadav ने होबार्ट में टॉस जीतने के बाद किया कुछ ऐसा, VIDEO हो गया वायरल
Suryakumar Yadav Video: ऑस्ट्रेलिया दौरे पर पहली बार टॉस जीतकर सूर्यकुमार यादव बहुत खुश हुए और उन्होंने मिचेल मार्श को गले लगा लिया। भारत ने तीसरे टी20I में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम में तीन बदलाव किए गए, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने एक बदलाव किया। पहला टी20 रद्द हो गया था और दूसरा ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, इसलिए भारत सीरीज बराबर करने की कोशिश कर रहा है।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Suryakumar Yadav Reaction during Toss: ऑस्ट्रेलिया दौरे पर पहली बार टॉस जीतकर सूर्यकुमार यादव बहुत खुश नजर आए। तीसरे टी20i मैच में टॉस जीतने के बाद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श को खुशी में गले लगा लिया। यह मैच होबार्ट के बेलरिव ओवल में खेला जा रहा है।
तीसरे टी20I मैच में भारतीय टीम में तीन बदलाव किए गए, जिसमें संजू सैमसन, हर्षित राणा और कुलदीप यादव की जगह जितेश शर्मा, अर्शदीप सिंह और वाशिंगटन सुंदर को टीम में शामिल किया गया है।
भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया (IND vs AUS 3rd T20I) के बीच तीसरा टी20i मैच के टॉस जीतने के बाद सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लंबे समय से टॉस नहीं जीत पाने के बाद जब आज सूर्या टॉस जीते तो उन्होंने खुशी के चलते कंगारू टीम के कप्तान मिचेल मार्श को गले लगा लिया। इस दौरान सूर्या का रिएक्शन भी तेजी से वायरल हो रहा है।
टॉस के बाद सूर्या ने कहा कि हम पहले गेंदबाजी करेंगे। दूसरी पारी में बैटिंग के लिए गेंद बैट पर अच्छी आएगी। एक-एक मैच पर फोकस कर रहे हैं। हमने तीन बदलाव किए हैं, जितेश, अर्शदीप और वाशिंगटन आए हैं।
ऑस्ट्रेलिया ने अपनी टीम में एक बदलाव किया है, जिसमें सीन एबॉट को जोश हेजलवुड की जगह टीम में लिया गया है।
मिचेल मार्श ने कहा कि पिच बल्लेबाजी के लिए बहुत अच्छी है। हम अच्छी शुरुआत करना चाहते हैं और बड़ा स्कोर बनाना चाहेंगे। हमारी टीम में सिर्फ एक बदलाव है। एबॉट हेजलवुड की जगह खेल रहे हैं।
बता दें कि पहला टी20 कैनबरा में बारिश की वजह से रद्द हो गया था। दूसरा मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया था। भारत का लक्ष्य सीरीज बराबर करना है, जबकि ऑस्ट्रेलिया 5 मैचों की इस सीरीज में 2-0 की बढ़त बनाना चाहेगा।
दोनों टीमों की प्लेइंग XI
ऑस्ट्रेलिया: मिचेल मार्श (कप्तान), ट्रैविस हेड, जोश इंगलिस (विकेटकीपर), टिम डेविड, मिचेल ओवेन, मार्कस स्टोइनिस, मैथ्यू शॉर्ट, सीन एबॉट, जेवियर बार्टलेट, नाथन एलिस, मैथ्यू कुहनेमन
भारत: शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, जीतेश शर्मा (विकेटकीपर), शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह
