IND vs AUS 3rd T20I: Suryakumar Yadav ने होबार्ट में टॉस जीतने के बाद किया कुछ ऐसा, VIDEO हो गया वायरल

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Suryakumar Yadav Reaction during Toss: ऑस्ट्रेलिया दौरे पर पहली बार टॉस जीतकर सूर्यकुमार यादव बहुत खुश नजर आए। तीसरे टी20i मैच में टॉस जीतने के बाद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श को खुशी में गले लगा लिया। यह मैच होबार्ट के बेलरिव ओवल में खेला जा रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

तीसरे टी20I मैच में भारतीय टीम में तीन बदलाव किए गए, जिसमें संजू सैमसन, हर्षित राणा और कुलदीप यादव की जगह जितेश शर्मा, अर्शदीप सिंह और वाशिंगटन सुंदर को टीम में शामिल किया गया है। Suryakumar Yadav ने टॉस जीतकर दिया ऐसा रिएक्शन हो गया VIRAL भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया (IND vs AUS 3rd T20I) के बीच तीसरा टी20i मैच के टॉस जीतने के बाद सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लंबे समय से टॉस नहीं जीत पाने के बाद जब आज सूर्या टॉस जीते तो उन्होंने खुशी के चलते कंगारू टीम के कप्तान मिचेल मार्श को गले लगा लिया। इस दौरान सूर्या का रिएक्शन भी तेजी से वायरल हो रहा है।

टॉस के बाद सूर्या ने कहा कि हम पहले गेंदबाजी करेंगे। दूसरी पारी में बैटिंग के लिए गेंद बैट पर अच्छी आएगी। एक-एक मैच पर फोकस कर रहे हैं। हमने तीन बदलाव किए हैं, जितेश, अर्शदीप और वाशिंगटन आए हैं।