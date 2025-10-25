स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। ट्रेविस हेड ने भारत के खिलाफ तीसरे व अंतिम वनडे में इतिहास रचा। हेड ने स्‍टीव स्मिथ का रिकॉर्ड भी तोड़ा। 2016 में वनडे डेब्‍यू करने वाले हेड सबसे तेज 3000 रन बनाने वाले ऑस्‍ट्रेलियाई बल्‍लेबाज बन गए हैं।

ऑस्‍ट्रेलियाई ओपनर को 3000 रन पूरे करने के लिए 22 रन की आवश्‍यकता थी। अब ट्रेविस हेड के 79 वनडे में 3007 रन हैं। इस दौरान उन्‍होंने 7 शतक और 17 अर्धशतक जमाए। बाएं हाथ के बल्‍लेबाज का एक शतक 2023 वनडे वर्ल्‍ड कप में आया था, जहां ऑस्‍ट्रेलिया ने भारत को मात दी थी।

हेड ने रचा इतिहास ट्रेविस हेड ने इतिहास रचते हुए वनडे प्रारूप में 3000 रन का आंकड़ा पार किया। वो सबसे जल्‍दी 3000 वनडे रन पूरे करने वाले ऑस्‍ट्रेलियाई बल्‍लेबाज बने। हेड ने 76 पारियों में 3000 रन पूरे किए। उन्‍होंने स्‍टीव स्मिथ का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्‍होंने 79 पारियों में 3000 रन का आंकड़ा पूरा किया था। वनडे प्रारूप से संन्‍यास ले चुके स्मिथ ने 170 मैचों की 154 पारियों में 5800 रन बनाए।

सबसे तेज 3000 रन पूरे करने वाले ऑस्‍ट्रेलियाई बल्‍लेबाज ट्रेविस हेड - 76 पारी

स्‍टीव स्मिथ - 79 पारी

माइकल बेवन - 80 पारी

जॉर्ज बैली - 80 पारी

डेविड वॉर्नर - 81 पारी हेड का उतार-चढ़ाव भरा करियर बता दें कि ट्रेविस हेड वनडे टीम से करीब चार साल बाहर रहे। उन्‍होंने 2018 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होबार्ट में वनडे खेला और फिर अगला वनडे पाकिस्‍तान के खिलाफ मार्च 2022 में खेला। हेड ने शतक जड़कर वनडे प्रारूप में वापसी का जश्‍न मनाया और तब से वो टीम के नियमित सदस्‍य बने।

31 साल के ट्रेविस हेड ने अब तक 60 टेस्‍ट और 44 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले। भारत के खिलाफ हेड का प्रदर्शन दमदार रहा है। उन्‍होंने 2023 वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप फाइनल में भी शतक जमाया था, जहां ऑस्‍ट्रेलिया ने भारत को मात दी थी।