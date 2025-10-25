Language
    IND vs AUS: विराट कोहली ने सिडनी में रचा इतिहास, ऑस्ट्रेलिया के ही स्टीव स्मिथ का रिकॉर्ड किया चकनाचूर

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 03:04 PM (IST)

    भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज खिलाड़ी स्टीव स्मिथ की बराबरी कर ली है। 

    विराट कोहली ने नाम किया बड़ा रिकॉर्ड

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में शनिवार को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रही वनडे सीरीज़ का आखिरी मुकाबला भले ही औपचारिकता मात्र हो, लेकिन इसमें भी रोमांच की कोई कमी नहीं है। भारत पहले ही सीरीज़ गंवा चुका है और अब उसकी नजर सिर्फ सम्मान बचाने और क्लीन स्वीप से बचने पर है। इस मैच में सभी की निगाहें एक बार फिर टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली पर टिकी हैं जो इस दौरे में लगातार दो बार शून्य पर आउट होकर चर्चा में रहे।

    सिडनी में कोहली ने खाता खोल लिया है और फैंस को राहत दी। लेकिन इससे पहले कोहली ने अपनी फील्डिंग से इतिहास रच दिया। अपनी फिटनेस के लिए मशहूर कोहली को दुनिया के सबसे चुस्त फील्डरों में गिना जाता है और जो रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है वो इस बात की तस्दीक करता है कि इस दिग्गज के हाथ सेफ हैं।

    सुंदर की गेंद पर किया कमाल

    ऑस्ट्रेलिया की पारी के दौरान वॉशिंगटन सुंदर की गेंद पर मैथ्यू शॉर्ट का शानदार कैच लपककर कोहली ने एक ऐसा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया जो अब तक किसी के खाते में नहीं था। इस कैच के साथ कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सभी फॉर्मेट्स में कुल 77 कैच पूरे कर लिए। इसे के साथ वह अब किसी भी फील्डर (विकेटकीपर को छोड़कर) द्वारा एक ही टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा कैच लेने वाले खिलाड़ी बन गए हैं।

    उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ को पीछे छोड़ ये रिकॉर्ड अपने नाम किया है। स्मिथ ने इंग्लैंड के खिलाफ 76 कैच लिए हैं। एक बार फिर कोहली ने दिखा दिया कि चाहे बल्ले से रन आएं या नहीं मैदान पर उनका जोश और जुनून हमेशा टीम इंडिया के लिए अमूल्य रहता है।

    कोहली ने जमाया अर्धशतक

    कोहली ने इस मैच में बीते दो मैचों की कमी को पूरा करने की कोशिश की है। बीते दो मैचों में खाता तक नहीं खोल पाने वाले कोहली ने तीसरे वनडे में शानदार अर्धशतक जमाया है। उन्होंने विराट कोहली के साथ मिलकर शानदार साझेदारी की है और टीम इंडिया को जीत के रास्ते पर बनाए रखा है।

