AUS vs IND: रोहित शर्मा ने वनडे में पूरा किया कैच का 'शतक', सौरव गांगुली की कर डाली बराबरी; रिकॉर्ड किंग हैं कोहली

स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय टीम के पूर्व कप्‍तान रोहित शर्मा ने शनिवार को ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे व अंतिम वनडे में एक अनोखी उपलब्धि हासिल की। रोहित शर्मा ने प्रसिद्ध कृष्‍णा की गेंद पर नाथन ऐलिस का कैच लपका और अपने वनडे करियर के 100 कैच पूरे किए।

रोहित शर्मा वनडे प्रारूप में 100 या ज्‍यादा कैच लपकने वाले सातवें भारतीय क्रिकेटर बने। रोहित शर्मा ने अपने 276वें वनडे मैच में 100 कैच पूरे किए। उन्‍होंने पूर्व कप्‍तान सौरव गांगुली के रिकॉर्ड की बराबरी की, जिन्‍होंने 311 मैचों में 100 कैच लपके थे।

कोहली हैं रिकॉर्ड के किंग बता दें कि भारत की तरफ से वनडे प्रारूप में सबसे ज्‍यादा कैच लेने का रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम दर्ज है। विराट कोहली ने 305 मैचों में 164 कैच लपके। भारत की तरफ से सबसे ज्‍यादा कैच लपकने की लिस्‍ट में पूर्व कप्‍तान मोहम्‍मद अजहरुद्दीन दूसरे स्‍थान पर काबिज हैं। अजहर ने 334 मैचों में 156 कैच पकड़े। मास्‍टर ब्‍लास्‍टर सचिन तेंदुलकर 463 मैचों में 140 कैच के साथ तीसरे स्‍थान पर काबिज हैं।

भारत की तरफ से सबसे ज्‍यादा वनडे कैच लपकने वाले खिलाड़ी विराट कोहली - 305 मैचों में 164 कैच

मोहम्‍मद अजहरुद्दीन - 334 मैचों में 156 कैच

सचिन तेंदुलकर - 443 मैचों में 140 कैच

राहुल द्रविड़ - 344 मैचों में 124 कैच

सुरेश रैना - 226 मैचों में 102 कैच

रोहित शर्मा - 276 मैचों में 100 कैच

सौरव गांगुली - 311 मैचों में 100 कैच श्रीलंकाई क्रिकेटर का धांसू रिकॉर्ड वैसे, वैश्विक स्‍तर पर सबसे ज्‍यादा वनडे कैच पकड़ने का रिकॉर्ड पूर्व श्रीलंकाई क्रिकेटर महेला जयवर्धने के नाम दर्ज है। जयवर्धने ने 448 वनडे में 218 लपके। कोहली 164 कैचों के साथ दूसरे स्‍थान पर काबिज हैं। ऑस्‍ट्रेलिया के पूर्व कप्‍तान रिकी पोंटिंग इस लिस्‍ट में तीसरे स्‍थान पर काबिज हैं। रिकी पोंटिंग ने 375 मैचों में 160 कैच पकड़े।