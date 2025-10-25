AUS vs IND: रोहित शर्मा ने वनडे में पूरा किया कैच का 'शतक', सौरव गांगुली की कर डाली बराबरी; रिकॉर्ड किंग हैं कोहली
भारतीय टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में अनोखी उपलब्धि हासिल की। रोहित शर्मा ने अपने वनडे करियर के 100 कैच पूरे किए। उन्होंने पूर्व कप्तान सौरव गांगुली की बराबरी की। भारत की तरफ से वनडे प्रारूप में सबसे ज्यादा कैच पकड़ने का रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम दर्ज है। रोहित 100 वनडे कैच लेने वाले सातवें भारतीय खिलाड़ी बने।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने शनिवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे व अंतिम वनडे में एक अनोखी उपलब्धि हासिल की। रोहित शर्मा ने प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर नाथन ऐलिस का कैच लपका और अपने वनडे करियर के 100 कैच पूरे किए।
रोहित शर्मा वनडे प्रारूप में 100 या ज्यादा कैच लपकने वाले सातवें भारतीय क्रिकेटर बने। रोहित शर्मा ने अपने 276वें वनडे मैच में 100 कैच पूरे किए। उन्होंने पूर्व कप्तान सौरव गांगुली के रिकॉर्ड की बराबरी की, जिन्होंने 311 मैचों में 100 कैच लपके थे।
कोहली हैं रिकॉर्ड के किंग
बता दें कि भारत की तरफ से वनडे प्रारूप में सबसे ज्यादा कैच लेने का रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम दर्ज है। विराट कोहली ने 305 मैचों में 164 कैच लपके। भारत की तरफ से सबसे ज्यादा कैच लपकने की लिस्ट में पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन दूसरे स्थान पर काबिज हैं। अजहर ने 334 मैचों में 156 कैच पकड़े। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर 463 मैचों में 140 कैच के साथ तीसरे स्थान पर काबिज हैं।
भारत की तरफ से सबसे ज्यादा वनडे कैच लपकने वाले खिलाड़ी
- विराट कोहली - 305 मैचों में 164 कैच
- मोहम्मद अजहरुद्दीन - 334 मैचों में 156 कैच
- सचिन तेंदुलकर - 443 मैचों में 140 कैच
- राहुल द्रविड़ - 344 मैचों में 124 कैच
- सुरेश रैना - 226 मैचों में 102 कैच
- रोहित शर्मा - 276 मैचों में 100 कैच
- सौरव गांगुली - 311 मैचों में 100 कैच
श्रीलंकाई क्रिकेटर का धांसू रिकॉर्ड
वैसे, वैश्विक स्तर पर सबसे ज्यादा वनडे कैच पकड़ने का रिकॉर्ड पूर्व श्रीलंकाई क्रिकेटर महेला जयवर्धने के नाम दर्ज है। जयवर्धने ने 448 वनडे में 218 लपके। कोहली 164 कैचों के साथ दूसरे स्थान पर काबिज हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर काबिज हैं। रिकी पोंटिंग ने 375 मैचों में 160 कैच पकड़े।
दुनिया में सबसे ज्यादा वनडे कैच लपकने वाले क्रिकेटर्स
- महेला जयवर्धने (श्रीलंका) - 448 मैचों में 218 कैच
- विराट कोहली (भारत) - 305 मैचों में 164 कैच
- रिकी पोंटिंग (ऑस्ट्रेलिया) - 375 मैचों में 160 कैच
- मोहम्मद अजहरुद्दीन (भारत) - 334 मैचों में 156 कैच
- रोस टेलर (न्यूजीलैंड) - 236 मैचों में 142 कैच
ऑस्ट्रेलिया जल्दी ऑलआउट
बता दें कि हर्षित राणा (4 विकेट) की शानदार गेंदबाजी की बदौलत भारतीय टीम ने सिडनी में जारी तीसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया को केवल 236 रन पर ऑलआउट किया। कंगारू टीम की पारी 46.4 ओवर में समाप्त हुई। भारत की तरफ से राणा के अलावा वॉशिंगटन सुंदर को दो विकेट मिले। अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज के खाते में एक-एक विकेट आया।
भारतीय टीम मौजूदा सीरीज में 0-2 से पिछड़ रही है। शुभमन गिल के नेतृत्व वाली भारतीय टीम 41 साल में पहली बार ऑस्ट्रेलिया के हाथों वनडे सीरीज में क्लीन स्वीप झेलने से बचना चाहेगी।
