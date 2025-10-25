Language
    IND vs AUS: ये सिलसिला कब टूटेगा शुभमन गिल! कप्तान बदला लेकिन नहीं बदली किस्मत, हार बदस्तूर जारी

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 11:13 AM (IST)

    19 नवंबर 2019 से टीम इंडिया के साथ जो सिलसिला शुरू हुआ है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी में इसी कारण भारत ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और अब उससे आगे जाता जा रहा है। 

    शुभमन गिल की कप्तानी में जारी है बुरे हाल

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। टीम इंडिया सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में शनिवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरा वनडे खेलने उतरी है। शुरुआती दो वनडे हारने के बाद भारत की कोशिश है कि वह तीसरा मैच जीत अपनी साख बचाए। हालांकि, मैच की शुरुआत में भारत को निराशा ही मिली। टीम का एक बुरा सिलसिला इस मैच में भी जारी रहा है। नए कप्तान शुभमन गिल के आने के बाद भी ये नहीं बदला है।

    टीम इंडिया के कप्तान गिल जब टॉस के लिए गए तो उम्मीद थी कि वह सिक्के की जंग जीतेंगे। हालांकि, ऐसा हुआ नहीं। गिल टॉस हार गए। गिल इस सीरीज में तीनों टॉस हारे हैं।

    जारी है सिलसिला

    मिचेल मार्श ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी में वनडे में लगातार टॉस हारने का वर्ल्ड रिकॉर्ड पहले ही अपने नाम कर चुकी है। उसने नीदरलैंड्स के लगातार 11 टॉस हारने के वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ दिया था। अब टीम इंडिया लगातार इससे आगे बढ़ रही है। भारत का टॉस हारने का सिलसिला 19 नवंबर 2023 से शुरू हुआ था। ये वनडे वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल था। रोहित शर्मा भारत के कप्तान थे और ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीत लिया था।

    तब से वनडे में भारत लगातार टॉस हार रहा है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में भारत लगातार 18वां टॉस हारा है। गिल की कप्तानी में भारतीय फैंस उम्मीद लगाएंगे कि वह ये टॉस हारने का सिलसिला तोड़ें।

    रोहित और कोहली पर नजरें

    टीम इंडिया के लिए ये मैच खास है क्योंकि कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया था कि टी20 और टेस्ट दोनों से संन्यास ले चुके रोहित शर्मा और विराट कोहली की ये आखिरी सीरीज हो सकती है। इसलिए सभी की नजरें इस बात पर हैं कि इस मैच के बाद क्या होगा।

