IND vs AUS: 'जल्द ढूंढना होगा,' विराट कोहली को लेकर रवि शास्त्री ने दिया बड़ा बयान

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में 2-0 से पीछे है। हालांकि, इस सीरीज के आगाज का फैंस को लंबे समय से था। लेकिन भारत की हार देख उन्हें निराशा हाथ लगी है। खासकर विराट कोहली का प्रदर्शन देखकर।

इस सीरीज के अब तक 2 मैच खेले जा चुके हैं। रोहित शर्मा के बल्ले से एक मैच में 73 रनों की अर्धशतकीय पारी देखने को मिली। वहीं, दूसरी तरफ विराट कोहली दोनों ही मुकाबलों में अपना खाता भी खोलने में कामयाब नहीं हो सके। कोहली का फॉर्म एक बड़ी चिंता का कारण भी बन गया है।

रवि शास्त्री ने भी उठाए सवाल कोहली के इस प्रदर्शन को लेकर टीम इंडिया के पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री का भी बड़ा बयान सामने आया है। रवि शास्त्री ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एडिलेड में खेले गए दूसरे वनडे मैच के दौरान विराट कोहली को लेकर दिए अपने बयान में कहा कि उन्हें जल्द ही फॉर्म में वापस आना होगा, क्योंकि लिमिटेड ओवर्स फॉर्मेट में टीम इंडिया में हर जगह के लिए काफी कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है।

दो बार डक पर हुए आउट ऐसे में कोहली हो या रोहित या फिर कोई और भी खिलाड़ी अपनी जगह को लेकर बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं रह सकता है। अब ये सारी चीजें आसान नहीं रह गई हैं। कोहली इस मैच में भी बिना खाता खोले आउट हो गए, जिसमें उनके फुटवर्क में थोड़ी परेशानी देखने को मिली। वनडे में उनका रिकॉर्ड अब तक शानदार देखने को मिला है। ऐसे में लगातार 2 मैचों में बिना खाता खोले उनका आउट होना काफी निराशाजनक है।