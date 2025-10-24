Language
    IND vs AUS: ऑस्ट्रेलिया में पहली बार... भारत पर ऐतिहासिक क्लीन स्वीप का खतरा, सिडनी में बेहद खराब है रिकॉर्ड

    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 09:33 PM (IST)

    फरवरी 2020 के बाद से यह भारत की घर से बाहर 13 वीं द्विपक्षीय वनडे सीरीज है। इनमें से उन्होंने 7 में हार का सामना किया है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मौजूदा सीरीज भी शामिल है। सीरीजों में वाइटवॉश की बात करें तो उन्हें दो बार हार का सामना करना पड़ा है; 2020 में न्यूजीलैंड के खिलाफ और 2021-22 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ।

    शुभमन गिल की कप्तानी में भारत तो दो मैच में मिली है हार।

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। एडिलेड में गुरुवार को भारत की 2 विकेट से हार ने ऑस्ट्रेलिया को मौजूदा सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त दिला दी। सिडनी में होने वाले अंतिम मुकाबले से पहले अब भारत पर क्लीन स्वीप का खतरा मंडरा रहा है। द्विपक्षीय वनडे मैचों में भारत का हालिया रिकॉर्ड (खासकर पिछले पांच सालों में) एक बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है।

    पहली बार होगा ऐसा

    अगर भारत शनिवार को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (SCG) में होने वाला तीसरा वनडे हार जाता है, तो यह पिछले 5 सालों में उसकी तीसरी सीरीज वाइटवॉश होगी। दिलचस्प बात यह है कि यह भारत का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे में पहला वाइटवॉश होगा। यानी भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिाल पहली बार क्लीन स्वीप का सामना करेगी।

    सिडनी में IND vs AUS ODI: हेड टू हेड रिकॉर्ड

    सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर भारत का वनडे मैचों में रिकॉर्ड बेहद खराब रहा है। दोनों टीमें इस मैदान पर 50 ओवरों के प्रारूप में 19 बार आमने-सामने हुई हैं, जिनमें से 16 में ऑस्ट्रेलिया ने जीत हासिल की है जबकि भारत केवल दो बार ही जीत पाया है। केवल एक मैच, 2015 में बेनतीजा रहा था। ऐसे में भारत पर क्लीन स्वीप का खतरा और बढ़ जाता है।

