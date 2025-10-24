Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    IND vs AUS 3rd ODI Pitch Report: सिडनी में गेंदबाजों का चलेगा सिक्का या बल्लेबाज मचाएंगे तबाही, कैसी है पिच रिपोर्ट?

    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 04:24 PM (IST)

    भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रही श्रृंखला के तीसरे और अंतिम वनडे मैच के लिए पूरी तरह तैयार है, आइए दोनों टीमों के बीच श्रृंखला के अंतिम वनडे मैच से पहले सिडनी क्रिकेट ग्राउंड की पिच रिपोर्ट पर एक नजर डालते हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    IND vs AUS 3rd ODI pitch report

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रही तीन मैचों की सीरीज के तीसरे और आखिरी वनडे मैच के लिए मंच तैयार है। दोनों टीमें 25 अक्टूबर को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर आमने-सामने होंगी। गौरतलब है कि ऑस्ट्रेलिया ने पहले ही सीरीज अपने नाम कर ली है। भारत के लिए यह सम्मान बचाने वाली लड़ाई होगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ऑस्ट्रेलिया ने इस सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया है। भारत के खिलाफ लगातार दो जीत के साथ सीरीज अपने नाम कर ली है। दूसरी ओर, भारतीय टीम अच्छा प्रदर्शन करने में नाकाम रही है। लगातार दो हार के बाद भारत आगामी मैच में जीत की उम्मीद करेगा। यह देखना दिलचस्प होगा कि इस मुकाबले में टीम कैसा प्रदर्शन करती है।

    सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पिच रिपोर्ट

    सिडनी क्रिकेट ग्राउंड की सतह बल्लेबाजी के अनुकूल है। 25 अक्टूबर को दर्शकों के लिए एक हाई-स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिल सकता है। टॉस जीतने वाली टीम को इस स्थिति में पहले बल्लेबाजी करने का विकल्प चुनना चाहिए।

    सिडनी क्रिकेट ग्राउंड के वनडे मैच के आंकड़े-

    कुल मैच - 168
    पहले बल्लेबाजी करते हुए जीते गए मैच - 96
    पहले गेंदबाजी करके जीते गए मैच - 64
    पहली पारी का औसत स्कोर - 224
    दूसरी पारी का औसत स्कोर - 189
    हाई स्कोर - 408/5 (50 ओवर) RSA बनाम WI
    न्यूनतम स्कोर - 63/10 (25.5 ओवर) भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया
    हाई स्कोर का पीछा- 334/8 (49.2 ओवर) ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड
    सबसे कम स्कोर का बचाव - 101/9 (30 ओवर) AUS बनाम WI

    यह भी पढ़ें- IND vs AUS, Sydney Weather Report: बारिश तोड़ेगी टीम इंडिया के अरमान, पानी में बह जाएगा गिल का साख बचाने का सपना!