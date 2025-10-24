Language
    IND vs AUS, Sydney Weather Report: बारिश तोड़ेगी टीम इंडिया के अरमान, पानी में बह जाएगा गिल का साख बचाने का सपना!

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 04:15 PM (IST)

    भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा वनडे मैच सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाना है। इस मैच में टीम इंडिया अपनी साख बचाने उतरेगी। साथ ही उसके फैंस की नजरें मौसम पर होंगी। 

    भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा वनडे सिडनी में खेला जाना है

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा वनडे मैच शनिवार को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा। टीम इंडिया शुरुआती दो मैच हारकर सीरीज पहले ही गंवा चुकी है। अब उसकी नजरें अपनी साख बचाने पर हैं। तीसरा वनडे अगर टीम इंडिया हार जाएगी तो उसकी बुरी फजीहत होगी। नए कप्तान शुभमन गिल बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि उनकी वनडे कप्तानी का आगाज पहली सीरीज में बिना जीत के हो।

    गिल को रोहित शर्मा की जगह वनडे टीम का कप्तान बनाया गया है। टेस्ट में दो सीरीज में अपनी कप्तानी से तारीफें बटोर चुके गिल वनडे में पहली जीत के लिए तरस रहे हैं। टीम इंडिया के फैन भी चाहेंगी के वनडे में भारत को एक जीत तो नसीब हो। उनकी नजरें टीम पर तो हैं ही साथ ही मौसम पर भी हैं।

    कैसा रहेगा मौसम

    पर्थ में खेले गए पहले वनडे मैच में बारिश ने खलल डाला था और इसका नुकसान भारत को हुआ था। एडिलेड में खेले गए दूसरे वनडे में बारिश नहीं आई थी लेकिन सिडनी में सभी की नजरें है कि कहीं बारिश मैच में खलल न डाल दे और भारत से जीत का मौका न छीन ले। हालांकि, फैंस के लिए अच्छी बात ये है कि सिडनी का मौसम मैच वाले दिन अच्छा रहेगा। दिन में तापमान 23 डिग्री के करीब रहेगा। बारिश की संभावना सिर्फ पांच प्रतिश के बराबर है और मैच बिना किसी रुकवाट के पूरे 50 ओवरों का होने के संभावना सबसे ज्यादा है।

    विराट और रोहित पर नजरें

    इस मैच में सबसे ज्यादा नजरें विराट कोहली और रोहित शर्मा पर होंगी। कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया था कि ये इन दोनों की आखिरी सीरीज होगी और फिर ये दोनों क्रिकेट को अलविदा कह देंगे। वैसे भी दोनों अब सिर्फ वनडे खेलते हैं। टी20 से पिछले साल संन्यास ले चुके हैं और इसी साल मई में टेस्ट से संन्यास लिया था।