IND vs AUS: तीसरे वनडे से पहले भारत को लगा झटका, इस खिलाड़ी को लगी चोट

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम शनिवार को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरा वनडे खेल रही है। इस मैच से पहले टीम इंडिया को झटका लगा है और इसी कारण उसे अपनी प्लेइंग-11 में मजूबरन एक बदलाव करना पड़ा है। ये मैच भारत के लिए काफी अहम है क्योंकि सीरीज गंवाने के बाद अब उसकी कोशिश लाज बचाने की होगी।

पर्थ और एडिलेड में खेले गए शुरुआती दो वनडे मैचों में भारत को हार का सामना करना पड़ा था और इसी कारण सीरीज उसके हाथ से चली गई, लेकिन अब भारत की नजरें जीत के साथ सीरीज का अंत करने की होगी।