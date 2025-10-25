Language
    IND vs AUS: तीसरे वनडे से पहले भारत को लगा झटका, इस खिलाड़ी को लगी चोट

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 08:57 AM (IST)

    भारतीय टीम ने तीसरे वनडे में दो बदलाव किए हैं जिसमें से एक बदलाव मजबूरी में किया है क्योंकि टीम का एक प्लेयर चोटिल हो गया है। उसे ये चोट दूसरे वनडे में लगी थी। 

    तीसरे वनडे में टीम इंडिया ने किए हैं दो बदलाव

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम शनिवार को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरा वनडे खेल रही है। इस मैच से पहले टीम इंडिया को झटका लगा है और इसी कारण उसे अपनी प्लेइंग-11 में मजूबरन एक बदलाव करना पड़ा है। ये मैच भारत के लिए काफी अहम है क्योंकि सीरीज गंवाने के बाद अब उसकी कोशिश लाज बचाने की होगी।

    पर्थ और एडिलेड में खेले गए शुरुआती दो वनडे मैचों में भारत को हार का सामना करना पड़ा था और इसी कारण सीरीज उसके हाथ से चली गई, लेकिन अब भारत की नजरें जीत के साथ सीरीज का अंत करने की होगी।

    ये खिलाड़ी हुआ चोटिल

    पर्थ में खेले गए पहले वनडे मैच में अपनी बैटिंग से निचले क्रम में तेजी से रन बनाने वाले ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी इस मैच में नहीं खेल रहे हैं। उनको चोट लग गई है। उनकी जगह कुलदीप यादव को टीम में जगह मिली है। बीसीसीआई ने बताया है कि नीतीश को दूसरे वनडे में बाएं पैर में चोट लग गई थी और इसी कारण वह तीसरे मैच में नहीं खेल रहे हैं। वह बीसीसीआई की मेडिकल टीम की निगरानी में हैं।

    दोनों टीमों की प्लेइंग-11

    भारत- शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), वॉशिंगटन सुंदर, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज

    ऑस्ट्रेलिया- मिचेल मार्श (कप्तान), ट्रेविस हेड, मैथ्यू शॉर्ट, मैथ्यू रेनशॉ, एलेक्स केरी (विकेट कीपर), कूपर कोनोली, मिचेल ओवेन, मिचेल स्टार्क, नाथन एलिस, एडम ज़म्पा, जोश हेजलवुड।

