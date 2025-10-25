Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    IND vs AUS 3rd ODI Live Score: ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत चुनी बल्लेबाजी, टीम इंडिया में कुलदीप की एंट्री

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 08:09 AM (IST)

    IND vs AUS Live Score:पहले से ही सीरीज अपने नाम कर चुकी ऑस्ट्रेलिया पूरी कोशिश में होगी कि वह तीसरे वनडे में भी जीत हासिल कर भारत का सूपड़ा साफ रखे। वहीं भारत ये मैच जीत विजयी विदाई की कोशिश में होगा। 

    prefferd source google
    Hero Image

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। दो मैच हारकर सीरीज गंवा चुकी शुभमन गिल की कप्तानी वाली टीम इंडिया आज तीसरे वनडे में सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना हर एक दांव लगाकर जीत हासिल करना चाहेगी। गिल नहीं चाहेंगे कि बतौर कप्तान वह अपनी पहली वनडे सीरीज में बिना एक भी जीत लिए जाएं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस मैच पर सभी की नजरें इसलिए भी हैं क्योंकि कई मीडिया रिपोर्ट्स में बताय गया था कि ये विराट कोहली और रोहित शर्मा की आखिरी सीरीज होगी। कोहली ने अभी तक इस सीरीज में खाता तक नहीं खुला है। रोहित ने पिछले मैच में अर्धशतक जमाया है।