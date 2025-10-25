IND vs AUS 3rd ODI Live Score: ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत चुनी बल्लेबाजी, टीम इंडिया में कुलदीप की एंट्री

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। दो मैच हारकर सीरीज गंवा चुकी शुभमन गिल की कप्तानी वाली टीम इंडिया आज तीसरे वनडे में सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना हर एक दांव लगाकर जीत हासिल करना चाहेगी। गिल नहीं चाहेंगे कि बतौर कप्तान वह अपनी पहली वनडे सीरीज में बिना एक भी जीत लिए जाएं।