'आज फेयरवेल मैच था', गौतम गंभीर ने होटल की लॉबी में रोहित शर्मा से जो कहा वो हो गया वायरल- देखें Video
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए दूसरे वनडे मैच के बाद टीम इंडिया के होटल की लॉबी में गौतम गंभीर ने जो कहा वो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में गंभीर पूर्व कप्तान रोहित शर्मा के रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम को गुरुवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में हार का सामना करना पड़ा। इसी के साथ टीम इंडिया ने सीरीज हाथ से गंवा दी। इस मैच के बाद जब टीम इंडिया अपने होटल पहुंची तो वहां का एक वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें हेड कोच गौतम गंभीर पूर्व कप्तान रोहित शर्मा से उनके फेयरवेल मैच को लेकर बात कर रहे हैं।
एडिलेड में खेले गए इस मैच की पिच पर बल्लेबाजी करना मुश्किल था। भारत ने शुभमन गिल और विराट कोहली के विकेट खो दिए थे और रन रेट भी काफी धीमा था। ऐसे में रोहित ने श्रेयस अय्यर के साथ मिलकर विकेट पर पैर जमाए और आराम से बल्लेबाजी कर रहे थे। रोहित ने इस मैच में 73 रनों की पारी खेली। जब वह आउट हुए तब टीम को अच्छी स्थिति में पहुंचा चुके थे।
फेयरवेल मैच था
मैच के बाद जब टीम इंडिया अपने होटल पहुंची तो लॉबी में एक शख्स रोहित से मिलने के लिए खड़ा था। तभी रोहित के पीछे से आ रहे कोच गंभीर ने कहा कि, "रोहित सबको ऐसा लग रहा था कि फेयरवेल मैच था। एक फोटो तो लगा दो।"
कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये बताया गया था कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज रोहित और कोहली की आखिरी सीरीज होगी। ये दोनों अब सिर्फ वनडे खेलते हैं। पिछले साल दोनों ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। वहीं इसी साल मई में टेस्ट को भी अलविदा कह दिया था। टीम मैनेजमेंट ने भी साफ संकेत दे दिए हैं कि वह इन दोनों को 2027 में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप के लिए नहीं देख रहा है।
रोहित ने दी थी मजबूती
रोहित ने 97 गेंदों पर सात चौके और दो छक्कों की मदद से 73 रनों की पारी खेली। उनका साथ दिया श्रेयस अय्यर ने जिन्होंने 77 गेंदों पर सात चौकों की मदद से 61 रन बनाए। इन दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 118 रनों की साझेदारी की। इस पारी के दम पर भारत ने नौ विकेट के नुकसान पर 264 रन बनाए।
