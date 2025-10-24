IND vs AUS 3rd ODI Live Streaming: भारत के लिए साख की लड़ाई, जानिए कब और कहां देखें तीसरा वनडे
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा वनडे मैच यूं तो महज औपचारिका मात्र है क्योंकि शुरुआती दो मैच जीत ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज अपने नाम कर ली है। तीसरा मैच अब भारत के लिए अपनी साख बचाने के लिए है। टीम इंडिया बिना एक भी मैच जीते वनडे सीरीज का अंत करना नहीं चाहेगी।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। शुभमन गिल की वनडे कप्तानी का आगाज अच्छा नहीं हुआ है। ऑस्ट्रेलिया ने लगातार दो वनडे जीत तीन मैचों की वनडे सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त ले ली है। अब तीसरे मैच में भारत के पास साख बचाने का विकल्प ही है। गिल नहीं चाहेंगे बतौर वनडे कप्तान वह अपनी पहली सीरीज में एक भी मैच नहीं जीतें। ऐसे में तीसरा मैच उनके लिए काफी अहम है।
ये सिर्फ गिल के लिए अहम नहीं है बल्कि भारत के लिए भी अहम है। टीम इंडिया भी नहीं चाहेगी कि वह वनडे सीरीज में से खाली हाथ जाए और इसलिए सभी खिलाड़ी इस मैच में पूरा जान लगा देंगे ताकि टीम को जीत मिल सके।
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे मैच की लाइव स्ट्रीमिंग
कब खेला जाएगा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा वनडे?
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा वनडे शनिवार 25 अक्टू बर को खेला जाएगा।
कहां खेला जाएगा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा वनडे?
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा वनडे मैच सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा।
कितने बजे शुरू होगा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा वनडे?
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा वनडे मैच भारतीय समयानुसार सुबह 9 बजे शुरू होगा और टॉस 8: 30 बजे होगा।
टीवी पर कहां देख सकते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा वनडे मैच?
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा वनडे मैच स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देखा जा सकता है।
किस एप पर देख सकते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा वनडे मैच?
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा वनडे मैच जियोहॉटस्टार पर देखा जा सकता है।
