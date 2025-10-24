IND vs AUS 3rd ODI Live Streaming: भारत के लिए साख की लड़ाई, जानिए कब और कहां देखें तीसरा वनडे

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। शुभमन गिल की वनडे कप्तानी का आगाज अच्छा नहीं हुआ है। ऑस्ट्रेलिया ने लगातार दो वनडे जीत तीन मैचों की वनडे सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त ले ली है। अब तीसरे मैच में भारत के पास साख बचाने का विकल्प ही है। गिल नहीं चाहेंगे बतौर वनडे कप्तान वह अपनी पहली सीरीज में एक भी मैच नहीं जीतें। ऐसे में तीसरा मैच उनके लिए काफी अहम है।

ये सिर्फ गिल के लिए अहम नहीं है बल्कि भारत के लिए भी अहम है। टीम इंडिया भी नहीं चाहेगी कि वह वनडे सीरीज में से खाली हाथ जाए और इसलिए सभी खिलाड़ी इस मैच में पूरा जान लगा देंगे ताकि टीम को जीत मिल सके।