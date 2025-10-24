Language
    IND vs AUS Playing 11: तीसरे वनडे में कुलदीप यादव की एंट्री पक्की, विराट कोहली जाएंगे बाहर!

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 12:53 PM (IST)

    सिडनी में खेले जाने वाले तीसरे वनडे के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग-11 में बदलाव हो सकते हैं। विराट कोहली बीते दो मैचों से खाता तक नहीं खोल पाएं हैं तो कोच गौतम गंभीर उनको बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं। 

    टीम इंडिया की प्लेइंग-11 में हो सकते हैं बदलाव

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय टीम शुरुआती दो मैच हारकर ऑस्ट्रेलिया से तीन मैचों की वनडे सीरीज गंवा चुकी है। अब तीसरा मैच शनिवार को सिडनी में खेला जाना है। इस मैच में भारत की कोशिश जीत हासिल कर सीरीज का अंत जीत के साथ करते हुए साख बचाने की है। तीसरा मैच में जीत भारत को बहुत जरूरी है और इसलिए टीम की प्लेइंग-11 में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

    तीसरे मैच में उन खिलाड़ियों को मौका मिल सकता है जो अभी तक बेंच पर हैं, लेकिन उनके खेलने को लेकर कई लोगों ने अपनी बात रखी है। इसमें कुलदीप यादव का नाम शामिल है। कुलदीप को न खिलाने को लेकर टीम मैनेजमेंट की जमकर आलोचना हुई है। उनकी स्पिन काफी कमाल कर सकती है। तीसरे वनडे में इस चाइनामैन गेंदबाज को मौका मिल सकता है।

    कौन जाएगा बाहर?

    अब सवाल ये है कि अगर कुलदीप यादव टीम में आते हैं तो फिर बाहर कौन जाएगा? उनकी जगह हर्षित राणा या अर्शदीप सिंह में से किसी एक को बाहर किया जा सकता है। इसके अलावा टीम में एक और बदलाव की संभावना दिख रही है। हालांकि, ये संभावना बहुत कम है लेकिन गौतम गंभीर अपने हैरान करने वाले फैसलों के लिए जाने जाते हैं तो ये मुमकिन भी है। विराट कोहली बीते दो मैचों में खाता तक नहीं खोल पाए हैं। वह सही फॉर्म में भी नहीं दिख रहे हैं।

    ऐसे में गंभीर अगर उनको बाहर कर यशस्वी को नंबर-3 पर आजमाएं तो हैरानी नहीं होगी। यशस्वी को बाहर करने को लेकर भी टीम मैनेजमेंट की आलोचना हुई हैहालांकि, उनकी जगह अभी तक टीम में बन नहीं पा रही है। कोहली की जगह वह ये स्थान ले सकते हैं।

    अहम है मैच

    ये मैच काफी अहम माना जा रहा है। इसका कारण सिर्फ ये नहीं है कि भारत इसमें अपनी साख बचाने उतरेगा बल्कि इसलिए भी क्योंकि कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया था कि ये सीरीज रोहित शर्मा और विराट कोहली की आखिरी सीरीज हो सकती है। इसलिए भी सभी की नजरें इस मैच पर टिकी हैं।

    भारत की संभावित प्लेइंग-11

    शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, अक्षर पटेल, नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा/अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज।

