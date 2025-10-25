IND vs AUS: विराट-रोहित की जोड़ी ने कर दिया कमाल, सचिन-द्रविड़ की फेहरिस्त में लिखवाया नाम

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। विराट कोहली और रोहित शर्मा सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरा वनडे खेल रहे हैं। इस मैच में पूरे विश्व की नजरें इन्हीं दोनों पर टिकी हुई हैं। ये संभवतः इन दोनों का ऑस्ट्रेलिया में और इंटरनेशनल क्रिकेट में आखिरी मैच भी हो सकता है। हालांकि, इससे इतर दोनों ने मिलकर एक नया कीर्तिमान बना दिया है और सचिन तेंदुलकर- राहुल द्रविड़ की बराबरी कर ली है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

भारतीय टीम शुरुआती दो मैच हारकर पहले ही सीरीज गंवा चुकी है। तीसरे मैच में उसकी नजरें साख बचाने पर हैं। टीम इंडिया हर हाल में ये मैच जीतना चाहेगी और रोहित-कोहली इस जीत में अपना योगदान देना चाहेंगे। खास लिस्ट में शामिल रोहित और कोहली अब सिर्फ वनडे खेलते हैं। पिछले साल दोनों ने टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले लिया था। वहीं इसी साल मई में टेस्ट को भी अलविदा कह दिया था। इस मैच में जब दोनों एक साथ मैदान पर उतरे तो एक रिकॉर्ड अपने नाम कर गए। ये दोनों वहां पहुंच गए हैं जहां अभी तक सचिन और द्रविड़ पहुंचे थे। ये दोनों सबसे ज्यादा मैच खेलने वाली जोड़ी बन गई है। दोनों ने मिलकर भारत के लिए कुल 319 मैच खेले हैं। सचिन और द्रविड़ ने भी साथ में मिलकर इतने ही मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है।

रोहित ने साल 2007 में भारत के लिए अपना डेब्यू किया था और वह इसी साल महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम इंडिया का हिस्सा थे। वहीं विराट कोहली ने साल 2008 में अपना पहला इंटरनेशनल मैच खेला था। दोनों ने मिलकर भारत के लिए टी20 वर्ल्ड कप-2024 और चैंपियंस ट्रॉफी-2025 जीती है।