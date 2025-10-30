Language
    Tragedy on the Field: सिर पर गेंद लगने से गई ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर की जान, खेल जगत में पसरा मातम

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 12:39 PM (IST)

    Tragedy on the Field:17 साल के युवा ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी बेन ऑस्टिन की दुखद मौत ने खेल जगत को हैरान कर दिया है। मेलबर्न के फर्न्ट्री गली में एक अभ्यास सत्र के दौरान क्रिकेट की गेंद लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। मंगलवार को हुई इस दुर्घटना के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई।

    युवा ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर की सिर पर गेंद लगने से मौत

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Tragedy on the Field:ऑस्ट्रेलिया के एक होनहार युवा क्रिकेटर की गेंद लगने से मौत हो गई, जिससे पूरा क्रिकेट जगत सदमे में है। स्थानीय क्लब ने गुरुवार को कहा कि वे इस घटना से पूरी तरह टूट गए हैं।

    17 साल के बेन ऑस्टिन मंगलवार 28 अक्टूबर को मेलबर्न में एक टी20 मैच से पहले नेट्स में प्रैक्टिस कर रहे थे। रिपोर्ट के अनुसार, वे हेलमेट पहनकर ऑटोमैटिक बॉलिंग मशीन के सामने अभ्यास कर रहे थे, तभी गेंद उनके सिर और गर्दन के हिस्से में लगी। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बुधवार यानी 29 अक्टूबर को उनकी मौत हो गई।

    युवा ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर की सिर और गर्दन पर गेंद लगने से मौत

    फर्नट्री गली क्रिकेट क्लब ने बयान जारी कर कहा कि बेन के निधन से हम बेहद दुखी हैं। उनकी कमी हमारे पूरे क्रिकेट समुदाय को हमेशा महसूस होगी।

    बेन ऑस्टिन एक उभरते हुए गेंदबाज और बल्लेबाज थे। क्लब के अनुसार, वह एक स्टार क्रिकेटर, शानदार लीडर और बेहतरीन इंसान थे।

    फिलिप ह्यूज की तरह बेन ऑस्टिन की हुई मौत 

    बता दें कि क्रिकेट के खेल में ऐसी घटनाएं बहुत दुर्लभ होती हैं। ऑस्ट्रेलिया में इससे पहले 2014 में ऐसी बड़ी घटना हुई थी, जब टेस्ट क्रिकेटर फिलिप ह्यूजेस की घरेलू मैच में गेंद गर्दन पर लगने से मौत हो गई थी। इस घटना ने दुनिया भर को झकझोर दिया था और उसके बाद क्रिकेट में कनकशन प्रोटोकॉल (सिर की चोट के नियम) और खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिए बेहतर उपकरणों का उपयोग बढ़ाया गया।