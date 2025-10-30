Tragedy on the Field: सिर पर गेंद लगने से गई ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर की जान, खेल जगत में पसरा मातम

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Tragedy on the Field:ऑस्ट्रेलिया के एक होनहार युवा क्रिकेटर की गेंद लगने से मौत हो गई, जिससे पूरा क्रिकेट जगत सदमे में है। स्थानीय क्लब ने गुरुवार को कहा कि वे इस घटना से पूरी तरह टूट गए हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

17 साल के बेन ऑस्टिन मंगलवार 28 अक्टूबर को मेलबर्न में एक टी20 मैच से पहले नेट्स में प्रैक्टिस कर रहे थे। रिपोर्ट के अनुसार, वे हेलमेट पहनकर ऑटोमैटिक बॉलिंग मशीन के सामने अभ्यास कर रहे थे, तभी गेंद उनके सिर और गर्दन के हिस्से में लगी। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बुधवार यानी 29 अक्टूबर को उनकी मौत हो गई।

युवा ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर की सिर और गर्दन पर गेंद लगने से मौत फर्नट्री गली क्रिकेट क्लब ने बयान जारी कर कहा कि बेन के निधन से हम बेहद दुखी हैं। उनकी कमी हमारे पूरे क्रिकेट समुदाय को हमेशा महसूस होगी।