जानलेवा इंजरी! ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी की गर्दन पर लगी गेंद, जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा खिलाड़ी
मेलबर्न में एक मैच से पहले गर्दन पर लगी एक जबरदस्त चोट के बाद 17 वर्षीय क्रिकेटर अपनी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। यह उभरता हुआ सितारा वार्म-अप करते समय चोटिल हुआ और फिलहाल अब लाइफ सपोर्ट पर है। इस दुखद घटना ने क्रिकेट जगत में सुरक्षा उपायों को बेहतर बनाने की मांग को बढ़ावा दिया है। साथ ही इस दुर्घटना की तुलना फिल ह्यूज से की जा रही है।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। क्रिकेट के मैदान पर कई बार खिलाड़ियों को इतनी गंभीर चोट लग जाती है, जिससे उनके जीवन पर बन आती है। ऑस्ट्रेलिया के फिल ह्यूज का केस भला कौन भूल सकता है। गर्दन पर चोट लगने की वजह से स्टार खिलाड़ी को जान गंवानी पड़ी थी। अब ऑस्ट्रेलिया में ही एक और दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जिससे एक और ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी की जान पर बन आई है।
मेलबर्न में एक मैच से पहले गर्दन पर लगी जबरदस्त चोट के बाद 17 वर्षीय क्रिकेटर अपनी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। यह उभरता हुआ सितारा वार्म-अप करते समय चोटिल हुआ और फिलहाल अब लाइफ सपोर्ट पर है। इस दुखद घटना ने क्रिकेट जगत में सुरक्षा उपायों को बेहतर बनाने की मांग को बढ़ावा दे दिया है। साथ ही इस दुर्घटना की तुलना फिल ह्यूज से की जा रही है।
मेलबर्न में घटी घटना
दरअसल, यह घटना मेलबर्न में फर्नट्री गली के वैली ट्यू रिजर्व में शाम 5 बजे से फर्नट्री गली मैच के शुरू होने से ठीक पहले घटी। मैच से पहले नेट्स पर वार्म-अप करते समय खिलाड़ी गर्दन पर गेंद लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया। आसपास खड़े लोग उसकी मदद के लिए दौड़ पड़े। खिलाड़ी को तुरंत मोनाश मेडिकल सेंटर ले जाया गया, जहां उसे आईसीयू में भर्ती किया गया। फिलहाल, वह लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर है।
लाइफ सपोर्ट पर खिलाड़ी
7NEWS मेलबर्न की एक रिपोर्ट के अनुसार, 17 वर्षीय उभरते सितारे को घटना के बाद से ही लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया है। साथ ही मेडिकल की एक टीम की निगरानी में है। इस दुख घटना के बाद मैच रद कर दिया गया। वहीं, क्रिकेट फैंस खिलाड़ी के जल्द ठीक होने की दुआ कर रहे।
क्रिकेट विक्टोरिया, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और दोनों संबंधित क्रिकेट क्लब इस घटना पर नजर बनाए हुए हैं। हालांकि, यह देखना बाकी है कि क्या यह युवा खिलाड़ी इससे उबर पाएगा? साथ ही इससे यह बहस भी शुरू हो गई है कि क्या खेल में मौजूदा सुरक्षा मानक पर्याप्त हैं?
फिल ह्यूज का केस हो आया याद
इस घटना ने साल 2014 की उस दुखद दुर्घटना को भी ताजा कर दिया है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर फिल ह्यूज की जान चली गई थी। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर शेफील्ड शील्ड मैच में न्यू साउथ वेल्स के खिलाफ साउथ ऑस्ट्रेलिया की ओर से खेलते हुए एक बाउंसर गर्दन में लगी थी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।