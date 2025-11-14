कोलकाता नाइट राइडर्स को मिला नया गेंदबाजी कोच, टीम को IPL 2026 जिताने की खाई कसम
तीन बार की आईपीएल विजेता कोलकाता नाइट राइडर्स ने नए गेंदबाजी कोच का एलान किया है। ये खिलाड़ी तीन साल इस फ्रेंचाइजी के लिए खेल चुका है और अब नई जिम्मेदारी के साथ टीम को खिताब दिलाने की तैयारी में है।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। आईपीएल-2026 से पहले सभी की नजरें इस बात पर हैं कि कौनसी टीम किस खिलाड़ी को रिटेन करेगी। इससे पहले कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपनी कोचिंग स्टाफ में बदलाव कर दिए हैं। हाल ही में फ्रेंचाइजी ने ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज ऑलराउंडर शेन वॉटसन को टीम का सहायक कोच नियुक्त करने की जानकारी दी थी। अब टीम को एक नया गेंदबाजी कोच भी मिल गया है जो पहले इस टीम के लिए खेल भी चुका है।
कोलकाता ने साल 2024 में श्रेयस अय्यर की कप्तानी में खिताब जीता था। तब टीम के मेंटॉर गौतम गंभीर थे और चंद्रकांत पंडित टीम के कोच, भरत अरुण गेंदबाजी कोच थे। गंभीर टीम इंडिया में चले गए हैं और बाकियों को फ्रेंचाइजी ने निकाल दिया है। इस साल तीन बार की विजेता नए कोचिंग स्टाफ की भर्ती में लगी है ताकि अपना चौथा खिताब जीत सके।
इस शख्स को मिली जिम्मेदारी
कोलकाता ने शुक्रवार को नए गेंदबाजी कोच का एलान किया है। टीम ने न्यूजीलैंड के पूर्व तेज गेंदबाज टिम साउदी को अपना नया गेंदबाजी कोच नियुक्त किया है। वह इंग्लैंड की टीम के भी गेंदबाजी कोच हैं और आईपीएल में कोलकाता के लिए भी खेल चुके हैं। वह साल 2021 से 2023 तक इस टीम का हिस्सा रहे थे।
साउदी ने फ्रेंचाइजी द्वारा जारी एक बयान में बताया, "कोलकाता में मुझे हमेशा अपने घर जैसा लगा है। मेरे लिए यहां एक नई जिम्मेदारी के साथ लौटना मेरे लिए सम्मान की बात है। इस फ्रेंचाइजी का कल्चर शानदार है, इसके फैंस जुनूनी हैं और खिलाड़ियों का एक शानदार समूह है। मैं गेंदबाजों के साथ करीबी तौर पर काम करने और आईपीएल-2026 का खिताब दिलाने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं।"
ऐसा रहा है करियर
साउदी न्यूजीलैंड के सर्वकालिक महान गेंदबाजों में गिने जाते हैं। उन्होंने अपने देश के लिए कुल 107 टेस्ट, 161 वनडे और 126 टी20 खेले हैं। टेस्ट में उन्होंने 391 विकेट अपने नाम किए हैं तो वहीं वनडे में 221 विकेट चटकाए हैं। टी20 में साउदी के नाम 164 विकेट हैं। वह टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में दूसरे नंबर पर हैं।
