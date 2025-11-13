IND vs SA: वापसी को बेताब ऋषभ पंत ने दिया बड़ा बयान, कहा- किस्मत एक ऐसी चीज...

Language
    पंत ने साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ वापसी करते हुए 90 रन बनाए और अपनी आक्रामक फॉर्म में दिखे। दूसरे अनऑफिशियल टेस्ट के दौरान उनके हाथ में चोट लग गई और वे 65 रन बनाकर आउट हुए। 14 नवंबर को कोलकाता में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच होने वाले पहले टेस्ट मैच में यह बाएं हाथ का बल्लेबाज धमाकेदार वापसी के लिए बेताब होगा।

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने हाल ही में पैर के अंगूठे में हुए फ्रैक्चर से उबरने के दौरान हुई परेशानियों के बारे में खुलकर बात की है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि चोट के बाद वापसी करना कभी आसान नहीं होता। पंत शुक्रवार को साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में एक बार फिर भारतीय टीम की सफेद जर्सी पहनेंगे, जो चार महीने की चोट के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उनकी वापसी होगी।

    बता दें कि जुलाई में मैनचेस्टर में इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट के दौरान ऋषभ पंत के पैर के अंगूठे में फ्रैक्चर हो गया था। इसके चलते वह चार महीने तक रिहैब पर रहे। अब विकेटकीपर-बल्लेबाज ने मैदान पर वापसी पर खुशी जताई। पंत अक्टूबर में वेस्टइंडीज के खिलाफ दो मैचों की घरेलू टेस्ट सीरीज में नहीं खेल पाए थे, क्योंकि उनकी जगह ध्रुव जुरेल को टीम में शामिल किया गया था।

    बीसीसीआई ने शेयर किया वीडियो

    बीसीसीआई द्वारा साझा किए गए एक वीडियो में पंत ने कहा, चोट लगने के बाद वापसी करना कभी आसान नहीं होता। लेकिन भगवान दयालु रहे हैं और मैं वापसी करके बहुत खुश हूं। हर बार जब मैं मैदान पर उतरता हूं तो मैं आभारी होने की कोशिश करता हूं। मैं हमेशा भगवान, अपने माता-पिता, अपने परिवार और उन सभी का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मेरे ठीक होने के दौरान मेरा साथ दिया।

    अपने रिहैब पर विचार करते हुए 28 वर्षीय खिलाड़ी ने कहा कि उन्होंने बाहरी राय के बारे में चिंता करने के बजाय सकारात्मक मानसिकता बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित किया। पंत का यह भी मानना है कि कठिन समय भी बहुत कुछ सिखा सकता है।

    'किस्मत एक ऐसी चीज'

    पंत ने कहा, मैं उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करता हूं जिन्हें नियंत्रित किया जा सकता है। किस्मत एक ऐसी चीज है जिस पर आपका नियंत्रण नहीं है, इसलिए मैं इसके बारे में नहीं सोचता। अगर आप अपने दिमाग को सही जगह पर रखें और जो मायने रखता है उस पर ध्यान केंद्रित करें, तो आपको खुशी मिलेगी, खासकर जब आप चोटिल हों।

     'पल का आनंद लेता हूं'

    उन्होंने आगे कहा, कठिन समय आपको बहुत कुछ सिखाता है। अनुशासित रहें, सीखते रहें और जो भी करें उसका आनंद लें। आप जो भी कर रहे हों, उसमें अपना शत-प्रतिशत दें और उस पल का आनंद लें।

    वापसी को बेताब पंत

    बता दें कि पंत ने साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ वापसी करते हुए 90 रन बनाए और अपनी आक्रामक फॉर्म में दिखे। दूसरे अनऑफिशियल टेस्ट के दौरान उनके हाथ में चोट लग गई और वे 65 रन बनाकर आउट हुए। 14 नवंबर को कोलकाता में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच होने वाले पहले टेस्ट मैच में यह बाएं हाथ का बल्लेबाज धमाकेदार वापसी के लिए बेताब होगा।

