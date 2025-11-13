Language
    IND vs SA: 'कोई कॉम्पिटीशन नहीं...', Dhruv Jurel ने कोलकाता टेस्ट से पहले Rishabh Pant संग तुलना पर दिया दिल जीत लेने वाला बयान

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 11:09 AM (IST)

    Dhruv Jurel IND vs SA: भारतीय विकेटकीपर ध्रुव जुरैल ने ऋषभ पंत से अपनी तुलना पर कहा कि उनके बीच कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, बल्कि दोनों का लक्ष्य भारत को जीत दिलाना है। पंत की चोट के बाद टीम में आए जुरैल ने आगामी साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज से पहले दोनों टीमों के तेज गेंदबाजी आक्रमण की सराहना की। दक्षिण अफ्रीका 2019 के बाद पहली बार भारत का दौरा कर रहा है।  

    Dhruv Jurel ने Rishabh Pant संग अपनी तुलना पर क्या कहा?

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Dhruv Jurel Rishabh Pant: भारतीय टीम के विकेटकीपर बैटर ध्रुव जुरैल ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट से पहले ऋषभ पंत संग तुलना पर उठ रहे सवालों पर चुप्पी तोड़ी। ध्रुव ने ये साफ कहा कि उनके और पंत के बीच कोई  कॉम्पिटीशन नहीं हैं। दोनों ही प्लेयर्स का सीधा गोल है कि भारत को वह जीत दिलाए। कोलकाता टेस्ट से पहले जुरैल का ये बयान से फैंस का दिल जीत रहा है।

    Dhruv Jurel ने Rishabh Pant संग अपनी तुलना पर क्या कहा?

    दरअसल, साउथ अफ्रीका (IND vs SA 1st Test) के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले ध्रुव जुरैल (Dhruv Jurel Statement) ने कहा कि मेरे और पंत भाई के बीच में कोई कॉम्पिटीशन नहीं है। हम दोनों ही भारत के लिए खेलते है, जो भी खेलेगा, उसका मकसद ये ही होगा कि टीम इंडिया को जीत दिलाए। अगर मैं खेलता हूं तो मैं खुश हूं, अगर हम दोनों साथ में खेलते हैं तो वह भी बेहतर होगा। हमारा फोकस सिर्फ टीम के लिए खेलना है। 

    24 साल के ध्रुव जुरैल को पिछले साल ऋषभ पंत (Rishabh Pant) की इंजरी के बाद रेड बॉल फॉर्मेट के लिए उनका रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम में चुना था। उनके लगातार शानदार प्रदर्शन ने टीम मैनेजमेंट का दिल जीत लिया। जहां अहमदाबाद में उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ अपना पहला टेस्ट शतक जड़ा था। उन्होंने जियो स्टार पर बातचीत करते हुए कहा कि बतौर क्रिकेटर सबसे अच्छी फीलिंग होती है कि आप टीम के लिए कुछ कर रहे हैं और टीम जीत रही है। 

    इसके अलावा जुरैल (Dhruv Jurel) ने कोलकाता टेस्ट से पहले साउथ अफ्रीका से मिलने वाले चैलेंज को लेकर दोनों टीमों के पेस अटैक की तारीफ की। उन्होंने कहा कि ये एक रोमांचक भिड़ंत होने वाली हैं। दोनों ही टीमों के पास तेज अटैकिंग बॉलर्स हैं। फिर रबाडा की बात हो या मार्को जानसेन की या फिर बुमराह की ही बात क्यों न हो, हर किसी में भरपूर क्षमता है।

    2019 के बाद पहली बार साउथ अफ्रीका का भारत दौरा

    साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम रेड बॉल फॉर्मेट में साल 2019 के बाद से पहली बार भारत का दौरा कर रही है। 2019 में भारत ने साउथ अफ्रीका को टेस्ट सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप किया था। अब भारत की नजरें फिर से टेस्ट सीरीज में जीत हासिल करने पर होगी। ओपनिंग टेस्ट मैच 14 नवंबर से होने जा रहा है, जिसका पहला टेस्ट ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा, जबकि दूसरा टेस्ट मैच 22 नवंबर से गुवाहाटी में खेला जाना है। 

    पहले टेस्ट के लिए भारतीय टीम- शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर) (उप-कप्तान), यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरैल, रवींद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, आकाशदीप

