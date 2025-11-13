IND vs SA: 'कोई कॉम्पिटीशन नहीं...', Dhruv Jurel ने कोलकाता टेस्ट से पहले Rishabh Pant संग तुलना पर दिया दिल जीत लेने वाला बयान

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Dhruv Jurel Rishabh Pant: भारतीय टीम के विकेटकीपर बैटर ध्रुव जुरैल ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट से पहले ऋषभ पंत संग तुलना पर उठ रहे सवालों पर चुप्पी तोड़ी। ध्रुव ने ये साफ कहा कि उनके और पंत के बीच कोई कॉम्पिटीशन नहीं हैं। दोनों ही प्लेयर्स का सीधा गोल है कि भारत को वह जीत दिलाए। कोलकाता टेस्ट से पहले जुरैल का ये बयान से फैंस का दिल जीत रहा है।

Dhruv Jurel ने Rishabh Pant संग अपनी तुलना पर क्या कहा? दरअसल, साउथ अफ्रीका (IND vs SA 1st Test) के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले ध्रुव जुरैल (Dhruv Jurel Statement) ने कहा कि मेरे और पंत भाई के बीच में कोई कॉम्पिटीशन नहीं है। हम दोनों ही भारत के लिए खेलते है, जो भी खेलेगा, उसका मकसद ये ही होगा कि टीम इंडिया को जीत दिलाए। अगर मैं खेलता हूं तो मैं खुश हूं, अगर हम दोनों साथ में खेलते हैं तो वह भी बेहतर होगा। हमारा फोकस सिर्फ टीम के लिए खेलना है।

24 साल के ध्रुव जुरैल को पिछले साल ऋषभ पंत (Rishabh Pant) की इंजरी के बाद रेड बॉल फॉर्मेट के लिए उनका रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम में चुना था। उनके लगातार शानदार प्रदर्शन ने टीम मैनेजमेंट का दिल जीत लिया। जहां अहमदाबाद में उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ अपना पहला टेस्ट शतक जड़ा था। उन्होंने जियो स्टार पर बातचीत करते हुए कहा कि बतौर क्रिकेटर सबसे अच्छी फीलिंग होती है कि आप टीम के लिए कुछ कर रहे हैं और टीम जीत रही है।

इसके अलावा जुरैल (Dhruv Jurel) ने कोलकाता टेस्ट से पहले साउथ अफ्रीका से मिलने वाले चैलेंज को लेकर दोनों टीमों के पेस अटैक की तारीफ की। उन्होंने कहा कि ये एक रोमांचक भिड़ंत होने वाली हैं। दोनों ही टीमों के पास तेज अटैकिंग बॉलर्स हैं। फिर रबाडा की बात हो या मार्को जानसेन की या फिर बुमराह की ही बात क्यों न हो, हर किसी में भरपूर क्षमता है।