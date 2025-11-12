IND vs SA: रांची वनडे के लिए JSCA ने तय की टिकट दरें, खास लोगों को साथ में मिलेगा बैकपैक और टीशर्ट

जागरण संवाददाता, रांची : भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 30 नवंबर को होने वाले वनडे मैच के लिए झारखंड राज्य क्रिकेट संघ (जेएससीए) ने टिकटों की दरें निर्धारित कर दी हैं। इस मैच के लिए सबसे महंगा टिकट 12,000 रुपये का होगा, जबकि सबसे सस्ता टिकट 1,200 रुपये में उपलब्ध होगा।

जानकारी के अनुसार, टिकटों की बिक्री ऑनलाइन के साथ-साथ काउंटर से भी की जाएगी। काफी समय बाद ये स्टेडियम वनडे मैच की मेजबानी करने जा रहा है। ऐसे में दर्शक मैच देखने के लिए उत्सुक होंगे। 20 नवंबर तक ले सकते हैं आनलाइन टिकट जेएससीए के सचिव सौरभ तिवारी ने बताया कि जेएससीए के सदस्य और संबद्ध इकाइयां 20 नवंबर (गुरुवार) तक jecackt@gmail.com पर अनुरोध भेजकर टिकट खरीद सकते हैं। इसके अलावा जमशेदपुर के कीनन स्टेडियम (जेएससीए कार्यालय का सम्मेलन कक्ष) में 23 नवंबर (रविवार) को सुबह 10:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक निशुल्क टिकट (एक टी-शर्ट और एक बैकपैक के साथ) उपलब्ध होंगे।

वहीं, एमएस धोनी पवेलियन (दक्षिण गेट) पर जेएससीए अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम, रांची में 24 नवंबर (सोमवार) को सुबह 10:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक टिकट प्राप्त किए जा सकेंगे। कौन ले सकते हैं कितना टिकट जेएससीए के आजीवन सदस्य अधिकतम पांच टिकट (मूल्य 1,300 रुपये से 7,000 रुपये तक) खरीद सकते हैं। संबद्ध जिला अधिकतम 100 टिकट (1,300 रुपये के 50 टिकट और 2,000 रुपये के 50 टिकट) खरीद सकते हैं, जबकि संबद्ध स्कूल, क्लब और संस्थान अधिकतम 25 टिकट (1,300 रुपये के 15 टिकट और 2,000 रुपये के 10 टिकट) ही खरीद सकेंगे।

स्टेडियम काउंटर से 26 से हो सकती है टिकटों की बिक्री आमलोगों के लिए टिकटों की बिक्री कब से होगी, इसकी घोषणा अभी तक नहीं की गई है। सूत्रों के अनुसार टिकटों की बिक्री 26 नवंबर से शुरू हो सकती है। इस संदर्भ में जेएससीए गुरुवार को आधिकारिक घोषणा कर सकता है।