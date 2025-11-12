IND vs SA: 'हम इतिहास रच सकते हैं', साउथ अफ्रीकी कोच ने इन 3 खिलाड़ियों के दम पर भारत के दे दी चेतावनी
साउथ अफ्रीका ने भारत में लंबे समय से टेस्ट सीरीज नहीं जीती है। टीम के कोच ने कहा है कि इस बार साउथ अफ्रीका में भारत को भारत में हराने का दम है।
पीटीआई, कोलकाता: दक्षिण अफ्रीका के मुख्य कोच शुक्री कानराड को उम्मीद है कि केशव महाराज, सेनुरन मुथुस्वामी और साइमन हार्मर की उनकी स्पिन तिकड़ी भारत के अपने अनुभवी प्रतिद्वंद्वियों के सामने कड़ी चुनौती पेश करेगी और उनकी टीम दो मैच की टेस्ट सीरीज जीतकर इतिहास रचने में सफल रहेगी।
उन्होंने इस सीरीज की तुलना ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल से की। कानराड ने कहा कि क्या आपकी टीम में अच्छे स्पिनर होने से पूरे मुकाबले का रोमांच बढ़ जाता है। मेरा जवाब है हां। मुझे लगता है कि इससे हमें काफी आत्मविश्वास मिलता है।
अब बेहतर स्पिनर हैं
उन्होंने कहा कि मैं यह नहीं कह रहा हूं कि अतीत में हमारे पास अच्छे स्पिनर नहीं थे, लेकिन हमें निश्चित रूप से लगता है कि अब केशव, साइमन और सेन के रूप में हमारे पास बेहतर स्पिनर हैं। अगर परिस्थितियां अनुकूल रहीं तो हम महसूस करेंगे कि हमारे पास भारत को चुनौती देने के लिए पर्याप्त मारक क्षमता है। हमें पूरा विश्वास है कि हम ईडन गार्डन्स और भारत में नया इतिहास रच सकते हैं। कानराड ने भारत के विरुद्ध मुकाबले की तुलना ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) फाइनल से की, जिसमें उन्होंने जीत हासिल करके इतिहास रचा था।
