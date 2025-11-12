Language
    IND vs SA: 'हमने शुरुआत कर दी है', साउथ अफ्रीकी स्पिनर ने भारत को मात देने के लिए भरी हुंकार, सपना सच करने को बेताब महाराज

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 08:29 PM (IST)

    साउथ अफ्रीका टीम के मुख्य स्पिनर केशव महाराज ने कहा है कि भारत का दौरा सबसे मुश्किल दौरों में से एक है और उनकी ख्वाहिश है कि साउथ अफ्रीका भारत को उसके घर में हराए। 

    केशव महाराज ने भारत को भारत में हराने की जताई मंशा

    पीटीआई, कोलकाता: दक्षिण अफ्रीका ने 15 साल से भारत में कोई टेस्ट मैच नहीं जीता है और उसके मुख्य स्पिनर केशव महाराज ने इसे अपने सबसे कठिन दौरों में से एक करार देते हुए कहा कि आगामी सीरीज में जीत का इंतजार खत्म करने के लिए वास्तव में उनकी टीम बहुत बेताब है।

    महाराज ने कहा कि हमारी टीम भारत को भारत में हारने के लिए वास्तव में बेताब है। यह संभवत: सबसे कठिन दौरों में से एक है। हमें लगता है कि यह हमारी सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक है। यह खुद को आंकने का एक शानदार मौका होगा। इससे हमें अपनी वास्तविक स्थिति का पता करने का अवसर मिलेगा।

    कर दी है शुरुआत

    उन्होंने कहा कि हमने उपमहाद्वीप के अन्य हिस्सों में जीत हासिल करना शुरू कर दिया है और वास्तव में भारत में जीत हासिल करने के लिए हमारी टीम के अंदर तीव्र भूख और इच्छा है। दक्षिण अफ्रीका ने हाल के वर्षों में टेस्ट क्रिकेट में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन उसकी टीम को भारत में अपनी पिछली दो सीरीज 2015 और 2019 में कोई सफलता नहीं मिली। महाराज का यह भी मानना है कि यहां के क्यूरेटर सीरीज में स्पिन के अनुकूल पिचें उपलब्ध कराने की संभावना नहीं रखते, जैसा कि हाल ही में पाकिस्तान में हुआ था, जहां दक्षिण अफ्रीका ने पहला मैच हारने के बाद अपने स्पिनरों के शानदार प्रदर्शन से सीरीज बराबर कराई थी।

    पारंपरिक विकेट पसंद

    इस बाएं हाथ के स्पिनर ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि यहां की परिस्थितियां स्पिनरों के लिए उतनी अनुकूल होंगी जितनी हमने पाकिस्तान में देखी थी। मुझे लगता है कि विकेट अच्छे होंगे जिनसे खेल आगे बढ़ने के साथ स्पिन गेंदबाजों को भी मदद मिलेगी। जैसा कि हम देख रहे हैं भारत को शायद पारंपरिक टेस्ट विकेट अधिक पसंद आएगा।

