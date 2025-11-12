Language
    IND vs SA: नीतीश रेड्डी को नहीं मिलेगी प्लेइंग-11 में जगह, हाल ही में शतक ठोकने वाले बल्लेबाज का खेलना तय

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 03:28 PM (IST)

    भारतीय क्रिकेट टीम शुक्रवार से साउथअ अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता में पहला टेस्ट मैच खेलने उतरेगी। इस मैच से पहले टीम के सहायक कोच ने साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार रेड्डी को प्लेइंग-11 में जगह नहीं मिलेगी। उनकी जगह इनफॉर्म बल्लेबाज को मौका दिया जाएगा। 

    नीतीश कुमार रेड्डी जाएंगे टीम से बाहर

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में साउथ अफ्रीका के खिलाफ शुक्रवार से शुरू हो रहे पहले टेस्ट मैच में भारत की प्लेइंग-11 को लेकर सहायक कोच रियान टेन डोश्च ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि इस मैच में ऑलराउंडर नीतीश रेड्डी अंतिम एकादश का हिस्सा नहीं होंगे। रियान ने ये भी बताया कि उनकी जगह कौन टीम में आएगा और क्यों।

    नीतीश को वेस्टइंडीज के खिलाफ खेली गई पिछली सीरीज में दोनों टेस्ट मैचों में मौका मिला था। हालांकि, वह इनका फायदा नहीं उठा पाए थे। संभवतः इसी के चलते नीतीश का प्लेइंग-11 में खेलना मुश्किल है और उनकी जगह एक ऐसे खिलाड़ी को मौका देने का मन बन चुका है जो लगातार घरेलू क्रिकेट में बेहतर होता जा रहा है।

    इस खिलाड़ी को मिलेगा मौका

    रियान ने बताया कि नीतीश की जगह विकेटकीपर-बल्लेबाज ध्रुव जुरेल को टीम में जगह मिलेगी। यानी कोलकाता में टीम इंडिया दो विकेटकीपरों के साथ उतरेगी क्योंकि उप-कप्तान ऋषभ पंत की वापसी तय है। पंत इंग्लैंड दौरे पर चोटिल हो गए थे। रियान ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "मैं इस बात से काफी हैरान होऊंगा अगर आप ध्रुव और पंत को इस सप्ताह टेस्ट में एक साथ खेलते हुए नहीं देखें तो। ध्रुव ने पिछले छह महीनों में शानदार खेल दिखाया है। उन्होंने पिछले सप्ताह बेंगलुरू में दो शतक जमाए थे। उनका इस सप्ताह खेलना तय है।"

    जुरेल इंडिया-ए टीम का हिस्सा थे जिसने साउथ अफ्रीका-ए के खिलाफ टेस्ट मैच खेले थे। उन्होंने दूसरे टेस्ट की दोनों पारियों में शतक जमाए थे। हालांकि, वह टीम को जीत नहीं दिला पाए थे। उनकी फॉर्म को नजरअंदाज करना काफी मुश्किल है। वो भी ऐसे समय जब टीम इंडिया अपने मिडिल ऑर्डर को मजूबत करना चाहती है।

    नीतीश हैं लाइन में

    नीतीश का बाहर जाना ये नहीं बताता है कि टीम मैनेजमेंट उन्हें पूरी तरह से भूल गया है और अब उन्हें मौका नहीं मिलेगा। रियान ने कहा कि टीम उन पर ध्यान दे रही है। रियान ने कहा, "वेस्टइंडीज सीरीज में नीतीश को दोनों टेस्ट मैचों में मौका मिला था। हमने कहा था कि उन्हें भविष्य के लिए तैयार करना अहम है। इसलिए, हम उन्हें एक ऐसे खिलाड़ी की तरह देख रहे हैं जो सीखने को तैयार है। लेकिन मैंने ये भी बताया कि रणनीति पहले आती है। पहली चीज ये है कि हम ऐसी रणनीति बनाए जिससे हम मैच जीत सकें।"

