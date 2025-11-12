IND vs SA: साउथ अफ्रीका के ये 2 खिलाड़ी टीम इंडिया को करेंगे परेशान, ग्रीम स्मिथ ने मेजबानों को दी चेतावनी

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहला टेस्ट मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में शुक्रवार से शुरू हो रहा है। भारत का दौरा किसी भी टीम के लिए आसान नहीं होता है और साउथ अफ्रीकी टीम भी इस बात को जानती है। हालांकि, साउथ अफ्रीका के पूर्व कप्तान ग्रीम स्मिथ ने कहा है कि उनको अपनी टीम पर भरोसा है क्योंकि उनके पास दो ऐसे खिलाड़ी हैं जो मेजबान टीम के लिए चुनौती साबित हो सकते हैं।

भारतीय टीम के लिए ये सीरीज टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से काफी अहम है। साथ ही टीम इंडिया इस सीरीज को लेकर सतर्क भी है क्योंकि न्यूजीलैंड के हाथों उसे अपने घर में हार मिल चुकी है। ऐसे में शुभमन गिल की कप्तानी वाली युवा टीम इंडिया इस सीरीज को हल्के में नहीं ले सकती।

इन दो पर स्मिथ को भरोसा स्मिथ ने कहा कि टेस्ट क्रिकेट में सबसे अहम चीज होती है कि टीम 20 विकेट ले सकें। स्मिथ ने मुबंई में एस20 लीग के संबंधित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए कहा, "ईडन गार्डन्स से सीरीज की शुरुआत हमारे लिए बुरा नहीं है। हां कंडीशंस ड्राय होंगी। बल्लेबाज रन बनाएंगे। मुझे लगता है कि भारत आई साउथ अफ्रीकी टीम के लिए ये अहम बिंदु है। मुझे हकीकत में साउथ अफ्रीका टीम के पास दो स्पिनरों के ऑप्शन पसंद हैं जो केशव महाराज और मुथुसामी हैं। मुझे लगता है कि वह गेंद को कंट्रोल कर सकते हैं और गेम को भी।"

उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि ये काफी अहम है। टेस्ट में 20 विकेट लेना सबसे जरूरी बात है। लेकिन मुझे लगता है कि बैटिंग इस सीरीज में बड़ा रोल निभाएगी। बल्लेबाज कुछ रन बनाएंगे। मुझे अपनी टीम पर विश्वास है कि वह कड़ी प्रतिद्वंद्विता पेश करेगी।"