Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    IND vs SA: साउथ अफ्रीका के ये 2 खिलाड़ी टीम इंडिया को करेंगे परेशान, ग्रीम स्मिथ ने मेजबानों को दी चेतावनी

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 05:24 PM (IST)

    भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहला टेस्ट मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में शुक्रवार से शुरू हो रहा है। इस मैच से पहले साउथ अफ्रीका के पूर्व कप्तान ग्रीम स्मिथ ने टीम इंडिया को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने टीम इंडिया को आगाह किया है। 

    prefferd source google
    Hero Image

    ग्रीम स्मिथ ने टीम इंडिया को दी चेतावनी

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहला टेस्ट मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में शुक्रवार से शुरू हो रहा है। भारत का दौरा किसी भी टीम के लिए आसान नहीं होता है और साउथ अफ्रीकी टीम भी इस बात को जानती है। हालांकि, साउथ अफ्रीका के पूर्व कप्तान ग्रीम स्मिथ ने कहा है कि उनको अपनी टीम पर भरोसा है क्योंकि उनके पास दो ऐसे खिलाड़ी हैं जो मेजबान टीम के लिए चुनौती साबित हो सकते हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भारतीय टीम के लिए ये सीरीज टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से काफी अहम है। साथ ही टीम इंडिया इस सीरीज को लेकर सतर्क भी है क्योंकि न्यूजीलैंड के हाथों उसे अपने घर में हार मिल चुकी है। ऐसे में शुभमन गिल की कप्तानी वाली युवा टीम इंडिया इस सीरीज को हल्के में नहीं ले सकती।

    इन दो पर स्मिथ को भरोसा

    स्मिथ ने कहा कि टेस्ट क्रिकेट में सबसे अहम चीज होती है कि टीम 20 विकेट ले सकें। स्मिथ ने मुबंई में एस20 लीग के संबंधित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए कहा, "ईडन गार्डन्स से सीरीज की शुरुआत हमारे लिए बुरा नहीं है। हां कंडीशंस ड्राय होंगी। बल्लेबाज रन बनाएंगे। मुझे लगता है कि भारत आई साउथ अफ्रीकी टीम के लिए ये अहम बिंदु है। मुझे हकीकत में साउथ अफ्रीका टीम के पास दो स्पिनरों के ऑप्शन पसंद हैं जो केशव महाराज और मुथुसामी हैं। मुझे लगता है कि वह गेंद को कंट्रोल कर सकते हैं और गेम को भी।"

    उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि ये काफी अहम है। टेस्ट में 20 विकेट लेना सबसे जरूरी बात है। लेकिन मुझे लगता है कि बैटिंग इस सीरीज में बड़ा रोल निभाएगी। बल्लेबाज कुछ रन बनाएंगे। मुझे अपनी टीम पर विश्वास है कि वह कड़ी प्रतिद्वंद्विता पेश करेगी।"

    साउथ अफ्रीका है मौजूदा विजेता

    साउथ अफ्रीका आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप की मौजूदा विजेता है। उसने ऑस्ट्रेलिया को मात देकर पहला खिताब अपने नाम किया था। हाल ही में साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान का दौरा किया था और दो मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर करने में सफल रही थी। साउथ अफ्रीका की नजरें अब भारत को परेशान करने पर हैं।

    यह भी पढ़ें- IND vs SA: नीतीश रेड्डी को नहीं मिलेगी प्लेइंग-11 में जगह, हाल ही में शतक ठोकने वाले बल्लेबाज का खेलना तय

    यह भी पढ़ें- IND vs SA 2025 Test Timings: समय बदलकर दूसरे टेस्‍ट में इतिहास पलटेगा भारत, BCCI ने इस फैसले के पीछे का प्रमुख कारण बताया