IND vs SA: फिरकी से उम्मीद, तो उसी से फिक्र भी, टीम मैनेजमेंट को सता रहा है न्यूजीलैंड वाला डर

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 07:00 AM (IST)

    भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहला टेस्ट मैच कोलकाता में खेला जाना है। टीम इंडिया इस मैच में स्पिनरों की मददगार पिच चाहती है, लेकिन इससे डर भी रही है। ये डर न्यूजीलैंड सीरीज का है जहां उसे अपने घर में ही 0-3 से हार का सामना करना पड़ा था। 

    विशाल श्रेष्ठ, जागरण, कोलकाता: दूध का जला छाछ भी फूंक-फूंक कर पीता है। भारतीय टीम प्रबंधन की फिलहाल ऐसी ही स्थिति है। ईडन गार्डेंस स्टेडियम के मिजाज को देखते हुए भारतीय कोच गौतम गंभीर व कप्तान शुभमन गिल फिरकी गेंदबाजों (स्पिनरों) के अनुकूल पिच तो चाहते हैं, लेकिन इसके अच्छे व बुरे संभावित परिणामों को लेकर भी बेहद सतर्क हैं, क्योंकि इसी चाहत के कारण भारतीय टीम को अपने घर में न्यूजीलैंड के हाथों 3-0 से टेस्ट सीरीज की हार का दंश झेलना पड़ा था।

    न्यूजीलैंड के स्पिनरों ने भारत की पिचों पर खूब विकेट चटकाए थे। भारत ने हाल में वेस्ट इंडीज को घरेलू टेस्ट सीरीज में 2-0 से शिकस्त दी है, लेकिन अबकी बार कमजोर कैरेबियाई नहीं, बल्कि विश्व टेस्ट चैंपियन दक्षिण अफ्रीका है। एक ओर जहां कोच गौतम गंभीर रोजाना ईडन की पिच का गहनता से निरीक्षण कर रहे हैं तो दूसरी तरफ कप्तान गिल, यशस्वी जायसवाल, लोकेश राहुल समेत टीम के सभी प्रमुख बल्लेबाज स्पिनरों की गेंदों पर अधिक अभ्यास कर रहे हैं।

    समझ रहा है टीम मैनेजमेंट

    भारतीय टीम प्रबंधन भली-भांति समझ गया है कि ईडन में स्पिन उसका हथियार भी होगा और उसके विरुद्ध हथियार भी। रोहित -विराट के नहीं होने के कारण टीम प्रबंधन स्पिनरों में बल्लेबाजी के विकल्प भी देख रहा है। नाटकीय रूप से बदलता है

    ईडन की पिच का मिजाज

    ईडन की पिच के मिजाज को टेस्ट मैचों के अंतिम दो दिनों में नाटकीय रूप से बदलते देखा गया है। यह स्पिनरों के लिए पूरी तरह से बिछ जाती है। यही कारण है कि यहां होने वाले अधिकांश टेस्ट मैचों के नतीजे निकलते हैं। रेयान ने भी पिच देखने के बाद कहा कि लग रहा है कि यह बाद में स्पिनरों के लिए मददगार साबित होगी। मैच जैसे-जैसे आगे बढ़ेगा, स्पिनरों की भूमिका महत्वपूर्ण होती जाएगी।

    दूसरी तरफ दक्षिण अफ्रीका ने भी इतने दिनों में ईडन की पिच व परिस्थितियों का अच्छे से अध्ययन कर लिया है इसलिए गेंदबाजी के मामले में वह भी काफी हद तक केशव महाराज, सेनुरन मुथुस्वामी व सिमोन हार्मर जैसे स्पिनरों पर निर्भर है, जिन्होंने पिछले दिनों पाकिस्तान में हुई टेस्ट सीरीज में अच्छा प्रदर्शन भी किया है। ऐसे में ईडन में स्पिनरों के बीच दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है।

    नीतीश की जगह जुरेल

    कोलकाता टेस्ट में ऋषभ पंत के साथ ध्रुल जुरेल को भी अंतिम एकादश में जगह मिलना तय है। दैनिक जागरण ने पहले ही बता दिया था कि बेंगलुरु में दक्षिण अफ्रीका ए के विरुद्ध दोनों पारियों में शतक लगाने के बाद इस विकेटकीपर बल्लेबाज का पहले टेस्ट में खेलना तय हो गया है और बुधवार को संवाददाता सम्मेलन में भारत के सहायक कोच रेयान टेन डोएशे ने इसकी पुष्टि भी कर दी।

    भारतीय टीम के सहायक कोच रेयान टेन डोएशे ने कहा, हम तीन स्पिन आलराउंडरों अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर व रवींद्र जडेजा के साथ मैदान में उतरेंगे। उन्होंने कहा कि पटेल, सुंदर व जडेजा की उपस्थिति से बल्लेबाजी की गहराई भी बढ़ेगी। ऐसे में भारत कोलकाता टेस्ट में दो तेज गेंदबाजों जसप्रीत बुमराह व मोहम्मद सिराज के साथ उतर सकता है।

    रेयान ने बातों-बातों में विकेटकीपर ध्रुव जुरैल के अंतिम एकादश में होने की भी पुष्टि कर दी। डोएशे ने कहा कि मुझे लगता है कि हमें टीम संयोजन का अच्छा अंदाजा हो गया है। पिछले छह महीनों में ध्रुव ने जिस तरह से प्रदर्शन किया है और पिछले सप्ताह बेंगलुरु में दक्षिण अफ्रीका ए के विरुद्ध दो शतक लगाए हैं, उसे देखते हुए उनका इस मैच में खेलना तय है। टेन डोएशे ने कहा, लेकिन मैं कहूंगा कि इस सीरीज के महत्व को देखते हुए और जिन परिस्थितियों का हम सामना करने जा रहे हैं, उन्हें देखते हुए नीतीश कुमार रेड्डी इस टेस्ट मैच में खेलने की संभावना नहीं है।

