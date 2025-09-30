Language
    Team India Welcome Ceremony: एशिया कप जीतकर टीम इंडिया की वतन वापसी, ऐसे हुआ सूर्या ब्रिगेड का ग्रैंड वेलकम- VIDEO

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 12:37 PM (IST)

    एशिया कप 2025 चैंपियन बनकर भारतीय टीम वतन लौट आई है। एयरपोर्ट पर हार्दिक पांड्या तिलक वर्मा का वीडियो सामने आया है जिसमें उनके स्वागत में भारी भीड़ उमड़ी। बता दें कि पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल मैच में तिलक रियल हीरो रहे थे। एयरपोर्ट पर सूर्यकुमार यादव का स्वैग और हार्दिक पांड्या कूल अंदाज दिखा गया जिसका वीडियो वायरल हो रहा।

    Asia Cup 2025 चैंपियन बनकर लौटी टीम इंडिया

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Team India Welcome: एशिया कप 2025 का खिताब भारतीय टीम ने पाकिस्तान को फाइनल में 5 विकेट से रौंदकर जीता। इसे जीतकर भारतीय टीम की अब वतन वापसी हो गई। टीम के खिलाड़ी देश के अलग-अलग शहरों में लौटे।

    मुंबई में सूर्यकुमार यादव का देवनार निवास पर जोरदार स्वागत किया गया। हेड कोच गौतम गंभीर और स्पिनर कुलदीप यादव अहमदाबाद एयरपोर्ट पर उतरे, जहां फैंस ने उनका स्वागत किया, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है।

    चैंपियन बनकर लौटी टीम इंडिया

    न्यूज एजेंसी आईएएनएस ने अपने एक्स पर वीडियो शेयर किया है, जिसमें टीम इंडिया (Team India) के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचते नजर आ रहे हैं। भारत के एशिया कप 2025 का खिताब जीतने के बाद हार्दिक अपने घर लौट आए हैं।

    उनका अहमदाबाद एयरपोर्ट पर फैंस स्वागत करने के लिए भारी संख्या में नजर आए। पूरी सुरक्षा के बीच हार्दिक ने हाथ हिलाकर फैंस का शुक्रिया अदा किया और वह फिर अपनी कार में बैठकर घर के लिए रवाना हुए। ये वीियो तेजी से वायरल हो रहा है।  

    कप्तान सूर्या का भी जोरदार स्वागत

    न्यूज एजेंसी एएनआई ने वीडियो शेयर किया है, जिसमें भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) का तिलक लगाकर शाही अंदाज में स्वागत किया गया। 

    तिलक वर्मा का एयपोर्ट पर स्वागत

    एशिया कप 2025 फाइनल मैच में भारत (Team India) की जीत के असली हीरो रहे तिलक वर्मा का हैदराबाद एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत हुआ। 

    वीडियो में उन्हें अपनी कार की सनरूफ से निकलकर सभी फैंस का अभिवादन करते देखा गया। बता दें कि तिलक को पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला था। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में 63 गेंदों में 4 छक्के और 3 चौकों की मदद से नाबाद 69 रन बनाए थे।

