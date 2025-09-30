Team India Welcome Ceremony: एशिया कप जीतकर टीम इंडिया की वतन वापसी, ऐसे हुआ सूर्या ब्रिगेड का ग्रैंड वेलकम- VIDEO

एशिया कप 2025 चैंपियन बनकर भारतीय टीम वतन लौट आई है। एयरपोर्ट पर हार्दिक पांड्या तिलक वर्मा का वीडियो सामने आया है जिसमें उनके स्वागत में भारी भीड़ उमड़ी। बता दें कि पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल मैच में तिलक रियल हीरो रहे थे। एयरपोर्ट पर सूर्यकुमार यादव का स्वैग और हार्दिक पांड्या कूल अंदाज दिखा गया जिसका वीडियो वायरल हो रहा।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Team India Welcome: एशिया कप 2025 का खिताब भारतीय टीम ने पाकिस्तान को फाइनल में 5 विकेट से रौंदकर जीता। इसे जीतकर भारतीय टीम की अब वतन वापसी हो गई। टीम के खिलाड़ी देश के अलग-अलग शहरों में लौटे।

मुंबई में सूर्यकुमार यादव का देवनार निवास पर जोरदार स्वागत किया गया। हेड कोच गौतम गंभीर और स्पिनर कुलदीप यादव अहमदाबाद एयरपोर्ट पर उतरे, जहां फैंस ने उनका स्वागत किया, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। चैंपियन बनकर लौटी टीम इंडिया न्यूज एजेंसी आईएएनएस ने अपने एक्स पर वीडियो शेयर किया है, जिसमें टीम इंडिया (Team India) के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचते नजर आ रहे हैं। भारत के एशिया कप 2025 का खिताब जीतने के बाद हार्दिक अपने घर लौट आए हैं।

उनका अहमदाबाद एयरपोर्ट पर फैंस स्वागत करने के लिए भारी संख्या में नजर आए। पूरी सुरक्षा के बीच हार्दिक ने हाथ हिलाकर फैंस का शुक्रिया अदा किया और वह फिर अपनी कार में बैठकर घर के लिए रवाना हुए। ये वीियो तेजी से वायरल हो रहा है।

Mumbai, Maharashtra: Indian cricketer Hardik Pandya arrives at Mumbai Airport. Yesterday, India defeated Pakistan by 5 wickets in the Asia Cup final in Dubai pic.twitter.com/Zz0yf85JmD — IANS (@ians_india) September 29, 2025 कप्तान सूर्या का भी जोरदार स्वागत न्यूज एजेंसी एएनआई ने वीडियो शेयर किया है, जिसमें भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) का तिलक लगाकर शाही अंदाज में स्वागत किया गया।