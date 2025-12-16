TATA IPL 2026 Auction: कौन हैं Mallika Sagar? 369 खिलाड़ियों का नाम लेकर फ्रेंचाइजियों से खर्च कराएंगी रकम

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Who is Mallika Sagar IPL 2026 Auctioneer: अबू धाबी में आज आईपीएल 2026 का मिनी ऑक्शन होना है। एक बार फिर आईपीएल ऑक्शन कराने का जिम्मा मल्लिका सागर के हाथों में हैं, जो कुल 369 खिलाड़ियों की बोली लगवाने का काम करेंगी।



पहले आईपीएल ऑक्शन करवाने की जिम्मेदारी रिचर्ड मैडले के हाथों में होती थी। उसके बाद ह्यूग एडमेड्स आए, लेकिन 2024 आईपीएल सीजन से मल्लिका सागर ही ऑक्शन करवा रही हैं। वह आईपीएल नीलामी का एक अहम हिस्सा बन गई हैं। इस बार भी आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन (TATA IPL 2026 Auction Mallika Sagar) में मल्लिका सागर ही ऑक्शनर हैं। ऐसे में नीलामी से पहले आइए जानते हैं ऑक्शनर मल्लिका सागर के बारे में डिटेल में।

IPL 2026 Auction की Auctioneer हैं Mallika Sagar मल्लिका सागर (Who is Mallika Sagar Auctioneer of IPL 2026 Auction) आर्ट की दुनिया की जानी-मानी हस्ती हैं और वह कई आर्ट ऑक्शन कंडक्ट कर चुकी हैं। मल्लिका ने फिलाडेल्फिया के ब्रायन मावर कॉलेज में कला इतिहास की पढ़ाई की थी। फिर साल 2001 में मल्लिका ने 26 साल की उम्र में ऑक्शन कंपनी क्रिस्टीज में अपना करियर शुरू किया था।

साथ ही मल्लिका सागर क्रिस्टीज की पहली भारतीय ऑक्शन बन गईं थी। उनके पास ऑक्शनर का 25 सालों से ज्यादा का अनुभव है। वह आईपीएल और डब्ल्यूपीएल में ही ऑक्शन नहीं रही, बल्कि इससे पहले वो प्रो कबड्डी लीग में भी ऑक्शनर रह चुकी हैं। उन्होंने अपना स्पोर्ट्स ऑक्शनर के रूप में डेब्यू प्रो कबड्डी लीग से ही किया था। वह पीकेएल के 8वें सीजन में ऑक्शनर थीं।

Mallika Sagar Net Worth: कितनी हैं मल्लिका सागर की नेटवर्थ? मल्लिका सागर आईपीएल 2026 ऑक्शन में खिलाड़ियों पर बोली लगवाएंगी। उनकी (Mallika Sagar Net Worth) नेटवर्थ की बात करें तो वह करीब 15 मिलियन डॉलर यानी 126 करोड़ रुपये के आसपास है। वह बेहद ही लग्जरी लाइफ जीती हैं।

बिजनेस परिवार से खास रिश्ता आईपीएल 2026 की ऑक्शनर मल्लिका मुंबई के एक बिजनेस परिवार से हैं। उनकी पढ़ाई-लिखाई अमेरिका के ब्रिन मॉर कॉलेज, फिलाडेल्फिया से आर्ट हिस्ट्री में हुई। बता दें कि मल्लिका पहली बार 2023 में सुर्खियों में आईं थी, जब उन्होंने ह्यूग एडमीड्स की अचानक तबीयत खराब होने पर आईपीएल ऑक्शन को संभाला था।