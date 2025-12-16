IPL 2026 Auction से पहले BCCI ने अचानक किया बड़ा बदलाव... फ्रेंचाइजियों में मचा हड़कंप
IPL 2026 Auction Live: बीसीसीआई ने आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन से ठीक पहले खिलाड़ियों की फाइनल लिस्ट में बदलाव किया है। पहले 350 खिलाड़ी थे, ...और पढ़ें
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। BCCI Last Minute Change IPL 2026 Auction: 16 दिसंबर यानी आज होने वाले आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन से पहले बीसीसीआई ने बड़ा बदलाव कर दिया है, जिससे 10 फ्रेंचाइजियां हैरान रह गई। बीसीसीआई ने पहले नीलामी के लिए 350 खिलाड़ियों को फाइनल लिस्ट में जगह दी थी, जिनमें 240 भारतीय और 110 विदेशी खिलाड़ी शामिल थे, लेकिन बाद में 9 नए खिलाड़ियों को शामिल किया गया। अब ऑक्शन से एक दिन पहले 10 नए खिलाड़ियों को सूची में जगह दी गई है।
BCCI ने IPL 2026 Auction से पहले किया ये बदलाव
दरअसल, बीसीसीआई (BCCI IPL 2026 Auction Final List) ने ऑक्शन से पहले कुछ नए खिलाड़ियों को फाइनल लिस्ट में शामिल किया। इस तरह से आईपीएल 2026 ऑक्शन की फाइनल लिस्ट में कुल 369 खिलाड़ी हो गए हैं, जिसमें 253 भारतीय और 116 ओवरशीज प्लेयर हैं। हालांकि, ज्यादा से ज्यादा 77 खिलाड़ी ऑक्शन में बिक सकते हैं, जिसमें 31 स्लॉट विदेशी खिलाड़ियों के लिए रिजर्व हैं।
क्रिकबज की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत की टेस्ट टीम से नजरअंदाज किए गए अभिमन्यु ईश्वरन के अलावा मणि शंकर मुरा सिंह (टीसीए), वीरनदीप सिंह (मलेशिया), चामा मिलिंद (एचवाईसीए), केएल श्रीजीत (केएससीए), एथन बॉश (दक्षिण अफ्रीका), क्रिस ग्रीन (ऑस्ट्रेलिया), स्वास्तिक चिकारा( यूपीसीए), राहुल राज नामला (सीएयू), विराट सिंह (जेएससीए), त्रिपुरेश सिंह (एमपीसीए), काइल वेरेन (दक्षिण अफ्रीका), ब्लेसिंग मुजाराबानी( जिम्बाब्वे), बेन सियर्स (न्यूजीलैंड), राजेश मोहंती (ओसीए), स्वास्तिक सामल (ओसीए), सारांश जैन (एमपीसीए), सूरज संगाराजू (एसीए) और तन्मय अग्रवाल (एचवाईसीए) अन्य सदस्य नई लिस्ट में शामिल हैं।
केकेआर के पर्स में सबसे ज्यादा रकम
बता दें कि आईपीएल 2026 के ऑक्शन में कुल खर्च की सीमा 237.55 करोड़ रुपये रखी गई है। ऑक्शन 10 फ्रेंचाइजियों के लिए 77 खिलाड़ियों की स्लॉट्स के लिए होने वाला है। केकेआर की टीम मिनी ऑक्शन में सबसे बड़े पर्स 64.3 करोड़ रुपये के साथ उतरी हैं। वहीं, सीएसके की टीम के पास 43.4 करोड़ रुपये पर्स में है और उनके 9 स्लॉट्स खाली हैं। आईपीएल के आगामी सीजन का एलान 26 मार्च को होना है और इसका खिताबी मैच 31 मई 2026 को खेला जाएगा।
कहां देख सकते हैं IPL 2026 Auction Live Streaming?
आईपीएल 2026 ऑक्शन की शुरुआत दोपहर 2:30 बजे से अबू धाबी में होनी है। इसका सीधा प्रसारण Star Sports Network पर किया जाएगा। वहीं, फैंस इसकी लाइव स्ट्रीमिंग JioHotstar एप और वेबसाइट पर देख सकते हैं।
