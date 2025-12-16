IPL 2026 Auction: आज खिलाड़ियों पर होगी धनवर्षा; कैमरन ग्रीन, वेंकटेश और लिविंगस्टन पर लग सकती है बड़ी बोली
अबू धाबी में जब मंगलवार को IPL 2026 के लिए मिनी नीलामी होगी तो आलराउंडरों पर टीमें अपनी तिजोरी खोल सकती हैं। ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर कैमरन ...और पढ़ें
जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली : अबू धाबी में जब मंगलवार को IPL 2026 के लिए मिनी नीलामी होगी तो आलराउंडरों पर टीमें अपनी तिजोरी खोल सकती हैं। ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन को लेकर कोलकाता नाइटराइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स बड़ी बोली लगा सकते हैं क्योंकि इन्हीं दोनों टीमों के पर्स में सबसे ज्यादा पैसा है।
ग्रीन के साथ ही भारत के वेंकटेश अय्यर और इंग्लैंड के विस्फोटक बल्लेबाज लियाम लिविंगस्टोन भी बड़ी रकम हासिल करने की दौड़ में हैं। कोलकाता के पास 64.30 करोड़ का बड़ा पर्स और 13 स्लाट खाली हैं, जबकि चेन्नई के पास 43.40 करोड़ रुपये के साथ नीलामी में उतरेगी। टीम निर्माण के लिहाज से ये दोनों फ्रेंचाइजियां आक्रामक बोली लगा सकती हैं।
मिनी नीलामी को मेगा नीलामी से ज्यादा दिलचस्प इसलिए माना जाता है क्योंकि टीमें विशेष कौशल वाले खिलाड़ियों के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहती हैं। तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर हमेशा महंगे बिकते हैं। इसी वजह से ग्रीन, वेंकटेश अय्यर और वेस्टइंडीज के जेसन होल्डर तीनों दो करोड़ रुपये के सर्वोच्च बेस प्राइस के साथ बोली युद्ध की अगुआई करेंगे।
आईपीएल आंकड़ों ग्रीन का रिकॉर्ड औसत (29 मैच, 704 रन, 16 विकेट) रहा है, लेकिन आस्ट्रेलिया के सभी प्रारूप का खिलाड़ी होने के कारण उनकी मांग बनी हुई है। वेंकटेश के लिए पिछला सत्र चुनौतीपूर्ण रहा, जब वह 23.75 करोड़ की भारी कीमत को सही साबित नहीं कर पाए। चूंकि राइट टू मैच (आरटीएम) कार्ड मिनी नीलामी में नहीं होता, इसलिए केकेआर को उन्हें वापस पाने के लिए सटीक रणनीति बनानी होगी।
24 करोड़ के पार जा सकती हैं ग्रीन की बोली
चर्चा है कि ग्रीन की बोली मिशेल स्टार्क (24.75 करोड़) को भी पार कर सकती है। हालांकि आईपीएल के 'अधिकतम फीस' नियम के तहत, मिनी नीलामी में किसी विदेशी खिलाड़ी की अधिकतम सैलरी 18 करोड़ ही हो सकती है। बोली इससे ऊपर क्यों न जाए। बोली की रकम टीम के पर्स से कटेगी, सैलरी अलग रहेगी। लियाम लिविंगस्टन और क्विंटन डिकाक नौ करोड़ रुपये के आसपास पहुंच सकते हैं।
अनकैप्ड और पेसर्स पर भी दांव
प्रशांत वीर, मुकुल चौधरी, पृथ्वी शॉ और सरफराज खान जैसे खिलाड़ी अपनी कम बेस प्राइस के चलते खरीदार तलाशेंगे। चेन्नई द्वारा रिलीज किए गए मथीशा पथिराना पर लखनऊ सुपरजायंट्स जैसी टीमें आक्रामक बोली लगा सकती हैं। इसके अलावा न्यूजीलैंड के जैकब डफी और अनकैप्ड अशोक शर्मा पर भी अच्छी कीमत लगने की संभावना है।
2 करोड़ रुपये के आधार मूल्य वाले बड़े नाम
- कैमरन ग्रीन (ऑस्ट्रेलिया)
- जेक फ्रेजर-मैकगर्क (ऑस्ट्रेलिया)
- डेवोन कान्वे (न्यूजीलैंड)
- डेविड मिलर (दक्षिण अफ्रीका)
- वेंकटेश अय्यर (भारत)
- रवि बिश्नोई (भारत)
कोलकाता-चेन्नई के पास सबसे ज्यादा राशि
- कोलकाता नाइट राइडर्स, 64.3 करोड़
- चेन्नई सुपर किंग्स, 43.4 करोड़
- सनराइजर्स हैदराबाद, 25.5 करोड़
- लखनऊ सुपरजायंट्स, 22.95 करोड़
- दिल्ली कैपिटल्स, 21.8 करोड़
- रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, 16.4 करोड़
- राजस्थान रायल्स, 16.05 करोड़
- गुजरात टाइटंस, 12.9 करोड़
- पंजाब किंग्स, 11.5 करोड़
- मुंबई इंडियंस, 2.75 करोड़
