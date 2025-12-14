स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। इंडियन प्रीमियर लीग 2026 से पहले अबू धाबी में 16 दिसंबर को मिनी ऑक्‍शन होना है। ऑक्‍शन में कई प्‍लेयर्स की किस्‍मत चमक सकती है। इस बीच रविवार को मुंबई के बल्‍लेबाज सरफराज खान ने सभी फ्रेंचाइजी को आगाह कर दिया है। नीलामी से 2 दिन पहले सरफराज ने तूफानी अर्धशतक लगाया।

मुंबई ने जीता मुकाबला सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में मुंबई ने पुणे को एतिहासिक मैच में मात दी। इस मुकाबले में सरफराज ने 25 गेंदों में 64 रन कूट दिए। सरफराज ने 256 के शानदार स्ट्राइक रेट से रन बनाए। उन्‍होंने तीन छक्के और नौ चौके भी लगाए। सरफराज की इस पारी की बदौलत मुंबई ने मुकाबले को अपने नाम किया। ऐसे में इस बात की पूरी संभावना है कि ऑक्‍शन में कई टीमें उन पर बोली लगा सकती हैं।

सबसे बड़ा रन चेज किया मुकाबले की बात करें तो मुंबई ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के इतिहास में सबसे बड़े रन चेज का रिकॉर्ड बनाकर इतिहास रच दिया। सरफराज के अलावा यशस्‍वी ने भी कमाल का प्रदर्शन किया। यशस्‍वी ने 50 गेंदों पर 101 रन बनाए। इन पारियों की मदद से मुंबई ने पुणे के डीवाई पाटिल अकादमी में हरियाणा के खिलाफ 235 रनों के चुनौतीपूर्ण लक्ष्य को मात्र 17.3 ओवरों में हासिल कर लिया।

मुंबई ने पहली गेंद से किया प्रहार मुंबई की शुरुआत शानदार रही। सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और अजिंक्य रहाणे ने शुरुआत से ही आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स के तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज की अगुवाई वाली हरियाणा की गेंदबाजी पर जमकर प्रहार किया। इस जोड़ी ने सुनिश्चित किया कि मुंबई ने पहले छह ओवरों के भीतर ही 101 रन बना लिए, जिससे मैच हरियाणा की पहुंच से लगभग बाहर हो गया। रहाणे 10 गेंदों में 21 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन सरफराज खान ने लय बरकरार रखी। दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने पावरप्ले के दौरान 40 से अधिक रन बनाए और अपनी नई पावर हिटिंग क्षमता का प्रदर्शन किया।