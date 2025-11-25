Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    T20 World Cup 2026 Pakistan Full Schedule: वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं आएगी पाकिस्तानी टीम, यहां होंगे मैच

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 10:19 PM (IST)

    पाकिस्तान क्रिकेट टीम 2023 में वनडे वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत आई थी, लेकिन अगले साल टी20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए ये टीम भारत का दौरा नहीं करेगी। आईसीसी ने मंगलवार को टूर्नामेंट का शेड्यूल जारी किया है जिसमें ये साफ हो गया है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप के लिए भारत नहीं आएगी। 

    prefferd source google
    Hero Image

    टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारत नहीं आएगी पाकिस्तानी टीम

    जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली : उम्मीद के मुताबिक पाकिस्तानी क्रिकेट टीम अगले साल सात फरवरी से भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में होने वाले टी-20 विश्व कप के सारे मैच श्रीलंका में खेलेगी।

    2023 में हुए वनडे विश्व कप में भारत और पाकिस्तान के बीच हाई वोल्टेज मुकाबला अहमदाबाद में खेला गया था लेकिन इस साल भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं गई थी। इसके बाद उसे हाइब्रिड मॉडल में आयोजित किया गया था। इसका कारण दोनों टीमों के बीच राजनीतिक संबंध हैं जो पहलगाम हमले के बाद और बिगड़ चुके हैं। हाल ही में महिला वनडे वर्ल्ड कप के मैचों के लिए भी पाकिस्तानी टीम भारत नहीं आई थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    श्रीलंका में खेलेगी मैच

    भारतीय टीम ने अपने सभी मुकाबले दुबई में खेले थे और चैंपियन बनी थी। इसके बाद तय हो गया था कि पाकिस्तानी टीम भी टी-20 विश्व कप खेलने भारत नहीं आएगी। आईसीसी चेयरमैन जय शाह ने मंगलवार को मुंबई में टी-20 विश्व कप का कार्यक्रम जारी किया जिसमें यह आधिकारिक रूप से तय हो गया कि 15 फरवरी को भारत और पाकिस्तान टीम कोलंबो में भिड़ेंगी। इस विश्व कप में 20 टीमें भाग ले रही हैं जिन्हें चार ग्रुपों में बांटा गया है। भारत और पाकिस्तान दोनों ही ग्रुप-ए में हैं। अगर पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल और फाइनल में भी पहुंचती है तो वो ये मुकाबले भी कोलंबो में ही खेलेगी।

    पाकिस्तान का पूरा शेड्यूल

    7 फरवरी, पाकिस्तान और नीदरलैंड्स, एसएससी, कोलंबो
    10 फरवरी, पाकिस्तान और अमेरिका, एसएससी, कोलंबो
    15 फरवरी, पाकिस्तान और भारत, प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो
    18 फरवरी, पाकिस्तान और नामीबिया, एसएससी, कोलंबो

    यह भी पढ़ें- T20 World Cup 2026 India Full Schedule: पाकिस्तान के अलावा इन टीमों से भी भिड़ेगी टीम इंडिया, देखें भारत का पूरा शेड्यूल

    यह भी पढ़ें- T20 World Cup Schedule: मुंबइ को मिली 8 मैच तो दिल्ली के हिस्से आए 6, भारत में किस स्टेडियम में होंगे कितने मुकाबले?