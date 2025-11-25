T20 World Cup 2026 Pakistan Full Schedule: वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं आएगी पाकिस्तानी टीम, यहां होंगे मैच

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली : उम्मीद के मुताबिक पाकिस्तानी क्रिकेट टीम अगले साल सात फरवरी से भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में होने वाले टी-20 विश्व कप के सारे मैच श्रीलंका में खेलेगी। 2023 में हुए वनडे विश्व कप में भारत और पाकिस्तान के बीच हाई वोल्टेज मुकाबला अहमदाबाद में खेला गया था लेकिन इस साल भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं गई थी। इसके बाद उसे हाइब्रिड मॉडल में आयोजित किया गया था। इसका कारण दोनों टीमों के बीच राजनीतिक संबंध हैं जो पहलगाम हमले के बाद और बिगड़ चुके हैं। हाल ही में महिला वनडे वर्ल्ड कप के मैचों के लिए भी पाकिस्तानी टीम भारत नहीं आई थी।

