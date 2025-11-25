Language
    T20 World Cup Schedule: मुंबइ को मिली 8 मैच तो दिल्ली के हिस्से आए 6, भारत में किस स्टेडियम में होंगे कितने मुकाबले?

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 09:34 PM (IST)

    भारत के पांच स्टेडियम अगले साल होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के मैचों की मेजबानी करेंगे। इनमें मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और अहमदाबाद के नाम शामिल हैं। कई बड़े शहरों को मेजबानी नहीं मिली है। 

    अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा फाइनल मैच

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत के पांच शहर अगले साल होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के मैचों की मेजबानी करेंगे। आईसीसी ने मंगलवार को शेड्यूल का एलान किया। हालांकि, इसमे बेंगलुरू के एम चिन्नास्वामी और हैदराबाद के उप्पल स्टेडियम का नाम नहीं है। वहीं, श्रीलंका के दो शहरों के तीन स्टेडियम को मेजबानी सौंपी गई है।

    भारत में मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम, दिल्ली का अरुण जेटली स्टेडियम, चेन्नई का चेपॉक स्टेडियम, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम, कोलकाता का ईडन गार्डन्स स्टेडियम की मेजबानी करेगा। वहीं कोलंबो का सिंहली स्पोर्ट्स क्लब और आर प्रेमदासा स्टेडियम भी टी20 वर्ल्ड कप का मेजबान होगा। कैंडी का पल्लेकेले स्टेडियम भी मैचों का मेजबानी करेगा।

    मुंबई को आठ मैचों की मेजबानी मिली है तो दिल्ली के छह मैच आए हैं। चेन्नई को सात मैचों की मेजबानी मिली है। कोलकाता और अहमदाबाद के हिस्से भी सात-सात मैच आए हैं लेकिन अगर पाकिस्तान पहुंचता है तो दोनों से एक-एक मैचों की मेजबानी छिन सकती है।

    हम आपको बताने जा रहे हैं कि भारत में किसी स्टेडियम में कितने मैच होंगे और कब होंगे।

    यहां देखिए पूरी लिस्ट


    मुंबई

    भारत और अमेरिका, सात फरवरी
    इंग्लैंड और नेपाल, आठ फरवरी
    इंग्लैंड और वेस्टइंडीज 11 फरवरी
    नेपाल और इटली 12 फरवरी
    वेस्टइंडीज और नेपाल 15 फरवरी
    बांग्लादेश और नेपाल 17 फरवरी
    एक्स2 और एक्स3 23 फरवरी
    पहला सेमीफाइनल पांच मार्च

    दिल्ली

    नीदरलैंड्स और नामीबिया, 10 फरवरी
    भारत और नामीबिया, 12 फरवरी
    कनाडा और यूएई, 13 फरवरी
    अफगानिस्तान और यूएई, 16 फरवरी
    साउथ अफ्रीका और यूएई, 18 फरवरी
    एक्स2 और एक्स4, एक मार्च

    चेन्नई

    न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान, आठ फरवरी
    न्यूजीलैंड और यूएई, 10 फरवरी
    अमेरिका और नीदरलैंड्स, 13 फरवरी
    अमेरिका और नामीबिया, 15 फरवरी
    न्यूजीलैंड और कनाडा 17 फरवरी
    अफगानिस्तान और कनाडा 19 फरवरी
    एक्स1 और एक्स2 26 फरवरी

    कोलकाता

    वेस्टइंडीज और बांग्लादेश, सात फरवरी
    बांग्लादेश और इटली, नौ फरवरी
    इंग्लैंड और बांग्लादेश, 14 फरवरी
    इंग्लैंड और इटली, 16 फरवरी
    वेस्टइंडीज और इटली, 19 फरवरी
    एक्स1 और एक्स3, एक मार्च
    पहला सेमीफाइनल, चार मार्च (अगर पाकिस्तान नहीं पहुंचा तो)

    अहमदाबाद

    साउथ अफ्रीका और कनाडा, नौ फरवरी
    साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान, 11 फरवरी
    न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका, 14 फरवरी
    भारत और नीदरलैंड्स, 18 फरवरी
    एक्स1 और एक्स4, 22 फरवरी
    एक्स3 और एक्स4 26 फरवरी
    फाइनल मैच, आठ मार्च (अगर पाकिस्तान फाइनल में नहीं पहुंचा तो)

