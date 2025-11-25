T20 World Cup 2026 Schedule: तारीख से लेकर मैदान तक... कब और कहां होंगे मैच, देखें पूरे मैचों की लिस्ट

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। आईसीसी ने अगले साल भारत और श्रीलंका की मेजबानी में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के शेड्यूल का एलान कर दिया है। टूर्नामेंट की शुरुआत सात फरवरी से होगी। भारतीय टीम भी अपना पहला मैच इसी दिन खेलेगी जो अमेरिका के खिलाफ होगा। टूर्नामेंट में कुल 55 मैच खेले जाएंगे।

कुल आठ स्टेडियमों में ये मैच होने है जिसमें भारत के पांच और श्रीलंका के तीन स्टेडियम शामिल हैं। भारत अपना खिताब बचाने उतरेगा। उसने पिछले साल साउथ अफ्रीका को मात देकर खिताब जीता था। टीम इंडिया अगर इस बात खिताब जीत लेती है तो फिर खिताब बचाने वाली पहली टीम बनने के साथ-साथ खिताब जीतने वाली पहली मेजबान टीम बन जाएगी।

शेड्यूल में सुपर-8 फेज के लिए एक्स 1, एक्स 2 वाय 1, वाय 2 जैसे नामों का प्रयोग किया गया है। 25 जुलाई 2025 तक की आईसीसी रैंकिंग के आधार पर मौजूदा चैंपियन इंडिया (X1), इंग्लैंड (Y1), ऑस्ट्रेलिया (X2), न्यूजीलैंड (Y2), वेस्टइंडीज (X3), पाकिस्तान (Y3), साउथ अफ़्रीका (X4) और श्रीलंका (Y4) को सुपर 8 स्टेज के लिए सीडिंग दी गई है। अगर इन आठ टीमों में से कोई भी सुपर 8 के लिए क्वालिफ़ाई नहीं करती है, तो उनके ग्रुप से क्वालिफाई करने वाली टीमें उनकी जगह लेंगी।

07 फरवरी 2026 – भारत बनाम अमेरिका, मुंबई 12 फरवरी 2026 – भारत बनाम नामीबिया, नई दिल्ली 15 फरवरी 6 – भारत बनाम पाकिस्तान, आर प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो 18 फरवरी 2026 – भारत बनाम नीदरलैंड्स, अहमदाबाद T20 वर्ल्ड कप 2026: पूरा मैच:



07 फरवरी 2026 – शनिवार

11:00 AM – पाकिस्तान बनाम नीदरलैंड्स – SSC, कोलंबो

3:00 PM – वेस्टइंडीज बनाम बांग्लादेश – कोलकाता

7:00 PM – भार बनाम अमेरिका- मुंबई

08 फरवरी 2026 – रविवार

11:00 AM – न्यूजीलैंड बनाम अफगानिस्तान – चेन्नई

3:00 PM – इंग्लैंड बनाम नेपाल – मुंबई

7:00 PM – श्रीलंका बनाम आयरलैंड – प्रेमदासा, कोलंबो

09 फरवरी 2026 – सोमवार

11:00 AM – बांग्लादेश बनाम इटली – कोलकाता

3:00 PM – जिम्बाब्वे बनाम ओमान – SSC, कोलंबो

7:00 PM – साउथ अफ्रीका बनाम कनाडा – अहमदाबाद



10 फरवरी 2026 – मंगलवार

11:00 AM – नीदरलैंड्स vs नामीबिया – दिल्ली

3:00 PM – न्यूज़ीलैंड vs यूएई – चेन्नई

7:00 PM – पाकिस्तान vs अमेरिका – SSC, कोलंबो

11 Feb 2026 – बुधवार

11:00 AM – साउथ अफ्रीका vs अफगानिस्तान – अहमदाबाद

3:00 PM – ऑस्ट्रेलिया vs आयरलैंड – प्रेमदासा, कोलंबो

7:00 PM – इंग्लैंड vs वेस्ट इंडीज – मुंबई

12 Feb 2026 – गुरुवार

11:00 AM – श्रीलंका vs ओमान – कैंडी

3:00 PM – नेपाल vs इटली – मुंबई

7:00 PM – इंडिया vs नामीबिया – दिल्ली

13 Feb 2026 – शुक्रवार

11:00 AM – ऑस्ट्रेलिया vs जिम्बाब्वे – प्रेमदासा, कोलंबो

3:00 PM – कनाडा vs यूएई – दिल्ली

7:00 PM – अमेरिका vs नीदरलैंड्स – चेन्नई

14 Feb 2026 – शनिवार

11:00 AM – आयरलैंड बनाम ओमान – SSC, कोलंबो

3:00 PM – इंग्लैंड बनाम बांग्लादेश – कोलकाता

7:00 PM – न्यूजीलैंड बनाम साउथ अफ्रीका – अहमदाबाद



15 Feb 2026 – रविवार

11:00 AM – वेस्टइंडीज बनाम नेपाल – मुंबई

3:00 PM – अमेरिका बनाम नामीबिया – चेन्नई

7:00 PM – भारत बनाम पाकिस्तान – प्रेमदासा, कोलंबो

16 Feb 2026 – सोमवार

11:00 AM – अफगानिस्तान बनाम यूएई– दिल्ली

3:00 PM – इंग्लैंड बनाम इटली – कोलकाता

7:00 PM – ऑस्ट्रेलिया बनाम श्रीलंका – कैंडी

सुपर 8 फेज

26 Feb 2026 – गुरुवार

3:00 PM – X3 बनाम X4 – अहमदाबाद

7:00 PM – X1 बनाम X2 – चेन्नई

Feb 27, 2026 – शुक्रवार

7:00 PM – Y1 बनाम Y2 – प्रेमदासा, कोलंबो

28 Feb 2026 – शनिवार

7:00 PM – Y3 vs Y4 – कैंडी

01 मार्च 2026 – रविवार

3:00 PM – X2 vs X4 – दिल्ली

7:00 PM – X1 vs X3 – कोलकाता

नॉकआउट्स

04 मार्च 2026 – बुधवार

7:00 PM – सेमी फइनल 1 – कोलकाता / प्रेमदासा, कोलंबो

05 मार्च 2026 – गुरुवार

7:00 PM – सेमीफाइनल 2 – मुंबई

08 मार्च 6 – रविवार

7:00 PM – फाइनल – प्रेमदासा, कोलंबो / अहमदाबाद

यह भी पढ़ें- T20 World Cup 2026 Full Schedule OUT: 15 फरवरी को टकराएंगे भारत-पाकिस्तान, वर्ल्ड कप का पूरा शेड्यूल आया सामने

यह भी पढ़ें- T20 World Cup 2026 Schedule: भारत-पाक की भिड़ंत कब? टी20 वर्ल्ड कप के शेड्यूल का एलान आज, यहां देखें लाइव स्ट्रीमिंग