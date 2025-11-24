T20 World Cup 2026 Schedule: भारत-पाक की भिड़ंत कब? शेड्यूल का एलान जल्द, यहां देखें फ्री में लाइव स्ट्रीमिंग

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। ICC T20 World Cup 2026 Schedule: आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप के 10वें संस्करण की मेजबानी भारत और श्रीलंका संयुक्त रूप से करेंगे। इस टूर्नामेंट में कुल 20 टीमें हिस्सा लेंगी, जिन्हें 5-5 टीमों के ग्रुप में बांटा जाएगा।

भारत और पाकिस्तान समेत कौन-सी टीम किस ग्रुप में है, ये तय तो हो गया है, लेकिन आईसीसी इसका एलान कल यानी 25 नवंबर 2025 को करेगा। ऐसे में जानते हैं कहां और कैसे फैंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के शेड्यूल की अनाउंसमेंट को लाइव देख सकते हैं।

ICC T20 World Cup 2026 Schedule का कल होगा एलान आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का शेड्यूल (T20 World Cup 2026) कल यानी 25 नवंबर 2025 को सामने आएगा। फैंस टीवी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर टी20 विश्व कप 2026 के शेड्यूल का एलान होते हुए लाइव देख सकते हैं। यह शेड्यूल स्टार्ट्स स्पोर्ट्स 2, स्टार स्पोर्ट्स 3, स्टार स्पोर्ट्स 1 हिंदी और स्टार स्पोर्ट्स 2 हिंदी चैनलों पर देखा जा सकेगा। वहीं, लाइव स्ट्रीमिंग के लिए फैंस जियो हॉटस्टार ऐप पर देख सकते हैं।

इन शहरों में खेले जाएंगे मैच भारत के मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली और अहमदाबाद में टी20 विश्व कप 2026 के मैच खेले जाएंगे, जबकि श्रीलंका में कोलंबो और कैंडी टी20 विश्व कप के मैचों की मेजबानी करेंगे। टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचने वाली टीम फाइनल मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेलेगी। वहीं, कोलंबो को भी एक सेमीफाइनल के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है, लेकिन पाकिस्तान को उसके लिए सेमीफाइनल में पहुंचना होगा या फिर कम से कम श्रीलंका को सेमीफाइनल तक का सफर तय करना होगा।

T20 WC 2026 की शुरुआत की संभावित तारीख डेट-7 फरवरी से 8 मार्च 2026

टीम- 20 देश (10 डायरेक्ट क्वालीफायर, 10 ग्लोबल क्वालीफायर)

फॉर्मेट- ग्रुप स्टेज-सुपर 8- सेमीफाइनल-फाइनल Ind vs Pak T20 WC 2026: एक ही ग्रुप में होंगे भारत-पाक? रिपोर्ट्स के अनुसार, भारत और पाकिस्तान को एक बार फिर एक ही ग्रुप में रखा जाएगा, जिसमें अमेरिका, नामीबिया और नीदरलैंड्स भी शामिल होंगे। भारत अपने अभियान की शुरुआत अहमदाबाद में अमेरिका के खिलाफ करेगा और नरेंद्र मोदी स्टेडियम को फाइनल के लिए भी चुना गया है। वहीं, भारत-पाकिस्तान मैच को कोलंबो में आयोजित किए जाने की संभावना है, क्योंकि पाकिस्तान भारत में आयोजित होने वाले टूर्नामेंट के लिए राजी नहीं होगा।

ICC T20 World Cup 2024 का खिताब किसने जीता? भारत ने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब साउथ अफ्रीका को 7 रन से फाइनल में हराकर जीता। ये भारत का दूसरा खिताब रहा, जिसने आईसीसी ट्रॉफी के लिए 13 साल के इंतजार को खत्म किया था।

भारत ने पहला टी20 विश्व कप 2007 में जीता था और आखिरी आईसीसी खिताब 2013 में महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में साउथ अफ्रीका में चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। टी20 विश्व कप 2024 के फाइनल मैच में भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट पर 176 रन बनाए थे। इसके पीछा करते हुए साउथ अफ्रीका की टीम 169 रन ही बना सकी और भारत ने ये मैच 7 रन से जीत लिया।