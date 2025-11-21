T20 World Cup 2026 Schedule: फिर टकराएंगे भारत और पाकिस्तान, अगले साल इस तारीख को होगा महा-मुकाबला

जेएनएन, नई दिल्ली। भारत और श्रीलंका की मेजबानी में अगले साल टी20 वर्ल्ड कप खेला जाना है। टीम इंडिया इसमें बतौर मौजूदा विजेता उतरेगी। उसकी नजरें खिताब बचाने पर होंगी। इस वर्ल्ड कप में एक बार फिर भारत और पाकिस्तान की टक्कर होगी। आईसीसी ने इस टूर्नामेंट के शेड्यूल को लेकर फैसला कर लिया है और भारत, पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में रखा है।

भारत और पाकिस्तान के अलावा इस ग्रुप में अमेरिका, नामीबिया, नीदरलैंड्स की टीमें हें। इस ग्रुप के मैचों की तारीखों को लेकर भी आईसीसी ने फैसला कर लिया है और तारीखें तय कर दी हैं। इस दिन होगा भारत-पाकिस्तान मैच टीम इंडिया आठ फरवरी को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अमेरिका से भिड़ेगी। 12 फरवरी को उसका सामना नामीबिया से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा। इस टूर्नामेंट के सबसे हाईवोल्टेज मैच में भारत और पाकिस्तान की टीमें 15 फरवरी को कोलंबो में टकराएंगी। 18 फरवरी को मुंबई में भारत का सामना नीदरलैंड्स से होगा।