Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    T20 World Cup 2026 Schedule: फिर टकराएंगे भारत और पाकिस्तान, अगले साल इस तारीख को होगा महा-मुकाबला

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 06:09 PM (IST)

    अगले साल भारत और श्रीलंका की मेजबानी में टी20 वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाना है। इस टूर्नामेंट में एक बार फिर भारत और पाकिस्तान की टीमें टकराएंगी। दोनों को एक ही ग्रुप में रखा गया है। 

    prefferd source google
    Hero Image

    भारत और पाकिस्तान के बीच फिर होगी टक्कर

    जेएनएन, नई दिल्ली। भारत और श्रीलंका की मेजबानी में अगले साल टी20 वर्ल्ड कप खेला जाना है। टीम इंडिया इसमें बतौर मौजूदा विजेता उतरेगी। उसकी नजरें खिताब बचाने पर होंगी। इस वर्ल्ड कप में एक बार फिर भारत और पाकिस्तान की टक्कर होगी। आईसीसी ने इस टूर्नामेंट के शेड्यूल को लेकर फैसला कर लिया है और भारत, पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में रखा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भारत और पाकिस्तान के अलावा इस ग्रुप में अमेरिका, नामीबिया, नीदरलैंड्स की टीमें हें। इस ग्रुप के मैचों की तारीखों को लेकर भी आईसीसी ने फैसला कर लिया है और तारीखें तय कर दी हैं।

    इस दिन होगा भारत-पाकिस्तान मैच

    टीम इंडिया आठ फरवरी को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अमेरिका से भिड़ेगी। 12 फरवरी को उसका सामना नामीबिया से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा। इस टूर्नामेंट के सबसे हाईवोल्टेज मैच में भारत और पाकिस्तान की टीमें 15 फरवरी को कोलंबो में टकराएंगी। 18 फरवरी को मुंबई में भारत का सामना नीदरलैंड्स से होगा।

    टी20 वर्ल्ड कप में चार ग्रुप होंगे जिसमें हर ग्रुप में पांच टीमें होंगी। प्रत्येक ग्रुप में से दो टीमें क्वालिफाई करेंगी और सुपर-8 में जाएंगी। सुपर-8 का पहला मैच 22 फरवरी को अहमदाबाद में खेला जाएगा।

    दमदार है भारत का रिकॉर्ड

    हाल ही में भारत और पाकिस्तान की टीमें एशिया कप-2025 में आमने-सामने हुई थीं। इस टूर्नामेंट में कुल तीन मौकों पर दोनों टीमों का मुकाबला होना था और तीनों बार भारत ने जीत हासिल की थी। टी20 वर्ल्ड कप में भारत का पाकिस्तान के खिलाफ रिकॉर्ड शानदार है। 2007 से लेकर 2024 में खेले गए टी20 वर्ल्ड कप तक में पाकिस्तान ने सिर्फ एक ही बार भारत को मात दी है। साल 2021 में खेले गए वर्ल्ड कप में ये हुआ था, वरना हर बार भारत को ही जीत मिली है।

     