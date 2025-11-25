T20 World Cup 2026 Full Schedule OUT: 15 फरवरी को टकराएंगे भारत-पाकिस्तान, वर्ल्ड कप का पूरा शेड्यूल आया सामने

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। आईसीसी ने अगले साल भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप-2026 के शेड्यूल का एलान मंगलवार को कर दिया है। इसकी शुरुआत सात फरवरी से होगी। कुल 20 टीमें इस बार हिस्सा लेंगी जिन्हें पांच-पांच टीमों के कुल चार ग्रुप में बंटा गया है। भारत और पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में रखा गया है और ये दोनों टीमें 15 फरवरी को टकराएंगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ग्रुप-चरण के बाद सुपर-8 का फैसला होगा। हर ग्रुप की टॉप-2 टीमें सुपर-8 में जाएंगी। यहां से फिर चार टीमें सेमीफाइनल और दो टीम फाइनल खेलेंगी। पहली बार टी20 वर्ल्ड कप में 20 टीमें हिस्सा लेंगी। ये क्रिकेट को बढ़ावा देने और छोटे देशों को इंटरनेशनल टीमों के साथ खेलने का अनुभव देने के लिए किया गया है।

सात फरवरी को पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के बीच मैच से इसकी शुरुआत होगी। ये मैच कोलंबो में होगा। कोलकाता में उसी दिन वेस्टइंडीज और बांग्लादेश के बीच खेला जाएगा दूसरा मैच। पहले दौर में हर दिन तीन लीग मैच खेले जाएंगे। आठ मार्च को फाइनल होगा और पूरे टूर्नामेंट में कुल 55 मैच खेले जाएंगे।

भारतीय टीम का शेड्यूल भारत को पाकिस्तान, अमेरिका, नामीबिया और नीदरलैंड्स के साथ ग्रुप-ए रखा गया है। टीम इंडिया अपना पहला मैच सात फरवरी को अमेरिका के खिलाफ अहमदाबाद में खेलगी। इसके बाद 12 फरवरी को दिल्ली में दूसरा मैच खेलेगी। 15 तारीख को कोलंबो में पाकिस्तान के खिलाफ उतरेगी और 18 फरवरी को मुंबई में नीदरलैंड्स के खिलाफ अपना आखिरी ग्रुप मैच खेलेगी।

इन शहरो में होंगे मैच वर्ल्ड कप के मैच कुल सात शहरों के आठ स्टेडियमों में खेले जाएंगे। अहमदाबाद, चेन्नई, नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, कोलंबो, कैंडी के स्टेडियम इन मैचों की मेजबानी करेंगे। कोलंबो के दो स्टेडियमों में मैच होंगे। अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम, चेन्नई का चेपॉक, नई दिल्ली का अरुण जेटली स्टेडियम, मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम, कैंडी का पल्लेकेले स्टेडियम, कोलंबो के आर प्रेमदासा और सिंहली स्पोर्ट्स क्लब वर्ल्ड कप के मैचों की मेजबानी करेंगे।