    T20 World Cup 2026 India Full Schedule: पाकिस्तान के अलावा इन टीमों से भी भिड़ेगी टीम इंडिया, देखें भारत का पूरा शेड्यूल

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 09:55 PM (IST)

    मौजूदा विजेता भारतीय क्रिकेट टीम अगले साल होने वाले टी20 वर्ल्ड कप में अपना खिताब बचाने की कोशिश में होगी। अभी तक कोई भी टीम अपना खिताब बचाने में सफल नहीं हुई है। वहीं न ही कोई मेजबान देश टी20 वर्ल्ड कप जीतने में सफल रहा। अगर भारत खिताब जीत जाता है तो वह इतिहास रच देगा। 

    भारतीय क्रिकेट टीम अगले साल टी20 वर्ल्ड कप का खिताब बचाने उतरेगी

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने पिछले साल साउथ अफ्रीका को हराकर टी20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया था। अब टीम इंडिया अगले साल भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में खेले जाने वाले टी20 वर्ल्ड कप में खिताब बचाने उतरेगी। इस रास्ते में उसे एक बार फिर पाकिस्तान से टकराना होगा।

    आईसीसी ने मंगलवार को अगले टी20 वर्ल्ड कप-2026 के शेड्यूल का एलान कर दिया है। भारत टूर्नामेंट के पहले दिन यानी सात फरवरी को आगाज करेगी। उसे ग्रुप-ए में पाकिस्तान, अमेरिका, नामीबिया और नीदरलैंड्स के साथ रखा गया है।

    आसान नहीं है ग्रुप

    कागजों में तो ये ग्रुप आसान लग रहा है लेकिन है नहीं। अमेरिका ने पिछले टी20 वर्ल्ड कप में कई बड़े उलटफेर किए थे। इस टीम ने पाकिस्तान तक को हराया था। इस टीम में अधिकतर भारत के अलावा दूसरे देशों के वो खिलाड़ी हैं जिन्हें अपने देश में पर्याप्त मौके नहीं मिले तो वह अमेरिका चले गए। ऐसे में इस टीम को हल्के में लेना आसान नहीं होगा। पाकिस्तान पर यूं तो भारत हावी रहा लेकिन टी20 में कभी भी किसी टीम को हल्के में नहीं लिया जा सका।

    नीदरलैंड्स भी इस टूर्नामेंट में हल्की टीम नहीं मानी जा सकती। उसने पहले भी कई बार उलटफेर किए हैं और उसके खिलाफ लापरवाही टीम इंडिया को भारी पड़ा सकती है।

    भारतीय टीम का शेड्यूल

    7 फरवरी- भारत और अमेरिका, वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई

    12 फरवरी- भारत और नामीबिया, अरुण जेटली स्टेडियम, नई दिल्ली

    15 फरवरी- भारत और पाकिस्तान, आर प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो

    18 फरवरी- भारत और नीदरलैंड्स, अहमदाबाद

