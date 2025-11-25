T20 World Cup 2026 India Full Schedule: पाकिस्तान के अलावा इन टीमों से भी भिड़ेगी टीम इंडिया, देखें भारत का पूरा शेड्यूल

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने पिछले साल साउथ अफ्रीका को हराकर टी20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया था। अब टीम इंडिया अगले साल भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में खेले जाने वाले टी20 वर्ल्ड कप में खिताब बचाने उतरेगी। इस रास्ते में उसे एक बार फिर पाकिस्तान से टकराना होगा।

आईसीसी ने मंगलवार को अगले टी20 वर्ल्ड कप-2026 के शेड्यूल का एलान कर दिया है। भारत टूर्नामेंट के पहले दिन यानी सात फरवरी को आगाज करेगी। उसे ग्रुप-ए में पाकिस्तान, अमेरिका, नामीबिया और नीदरलैंड्स के साथ रखा गया है।

आसान नहीं है ग्रुप

कागजों में तो ये ग्रुप आसान लग रहा है लेकिन है नहीं। अमेरिका ने पिछले टी20 वर्ल्ड कप में कई बड़े उलटफेर किए थे। इस टीम ने पाकिस्तान तक को हराया था। इस टीम में अधिकतर भारत के अलावा दूसरे देशों के वो खिलाड़ी हैं जिन्हें अपने देश में पर्याप्त मौके नहीं मिले तो वह अमेरिका चले गए। ऐसे में इस टीम को हल्के में लेना आसान नहीं होगा। पाकिस्तान पर यूं तो भारत हावी रहा लेकिन टी20 में कभी भी किसी टीम को हल्के में नहीं लिया जा सका।