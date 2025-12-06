अब इंदौर में नहीं होंगे सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के मैच, होटलों की कमी के कारण हुआ फैसला, इस शहर को मिली मेजबानी

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : कैप्टन मुश्ताक अली के घर इंदौर में उनके नाम पर होने वाले घरेलू टी-20 टूर्नामेंट के नॉकआउट दौर के मैच इस बार नहीं होंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने अब इन मैचों की मेजबानी पुणे को सौंप दी है।

पुणे में ही स्पर्धा का फाइनल भी होगा। सुपर लीग 12 दिसंबर से शुरू होगी और फाइनल 18 दिसंबर को खेला जाएगा। बीसीसीआइ के सचिव देवजीत सैकिया ने शुक्रवार को इसकी पुष्टि की।

ये है वजह

टूर्नामेंट के समूह दौर के मुकाबले लखनऊ, अहमदाबाद, हैदराबाद और कोलकाता में खेले जा रहे हैं। इसके बाद सुपर लीग और फाइनल इंदौर में होना थे। शहर के दो मैदानों पर प्रतिदिन चार मैच खेलने की योजना थी, लेकिन उस अवधि में इंदौर में होटल कमरों की भारी कमी थी। शहर में डॉक्टरों की बड़ी कांफ्रेंस होने से अधिकांश होटल आरक्षित थे। ऐसे में आठ टीमों, उनके बड़े सपोर्ट स्टाफ और ब्रॉडकास्ट क्रू को ठहराने के लिए पर्याप्त होटल उपलब्ध नहीं थे। सुपर लीग में आठ टीमें खेलेंगी। जिन्हें दो ग्रुप में बांटा जाएगा।