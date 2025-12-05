SMAT 2025: हार्दिक पांड्या ने मनाया अपने विकेट का जश्न, गेंदबाज को लगाया गले; VIDEO वायरल
गुजरात ने पहले बैटिंग करते हुए 14.1 ओवर में 73 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी बड़ौदा की टीम ने 6.4 ओवर में टारगेट हासिल कर लिया। जब टीम को जीत के ल ...और पढ़ें
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 के एलिट ग्रुप-सी के एक मैच में बड़ौदा ने गुजरात को 8 विकेट से करारी शिकस्त दी। इस मैच के दौरान एक घटना ने फैंस का ध्यान अपनी ओर खींच लिया और अब सोशल मीडिया पर हार्दिक पांड्या के व्यवहार की चर्चा हो रही है।
गुजरात ने पहले बैटिंग करते हुए 14.1 ओवर में 73 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी बड़ौदा की टीम ने 6.4 ओवर में टारगेट हासिल कर लिया। जब टीम को जीत के लिए कुछ ही रन चाहिए थे तब 10 रन बनाकर खेल रहे हार्दिक पांड्या ने बड़ा शॉट खेलकर टीम के जीत दिलाने की कोशिश की।
रवि बिश्नोई ने किया आउट
उस वक्त गेंदबाजी कर रहे रवि बिश्नोई ने अपनी स्पिन के जाल में हार्दिक को फंसा लिया। हार्दिक ने डीप विकेट की तरफ बड़ा शॉट खेला, लेकिन फील्डर ने आसान सा कैच लपका। इस दौरान रवि बिश्नोई ने अपने सिग्नेचर पोज में विकेट का जश्न मनाया। उन्होंने दोनों हाथ ऊपर किए। इसी समय पास से गुजर रहे हार्दिक पांड्या ने रवि बिश्नोई से हाथ मिलाया और उन्हें गले लगाया और उनके साथ अपने विकेट का जश्न मनाया।
Hardik Pandya & Ravi Bishnoi cute moment🥰— Rohan Gangta (@rohangangta) December 4, 2025
Bishnoi took the wicket of HP and they hugged🫂
pic.twitter.com/88IfFhRLdS
वायरल हुआ वीडियो
इस यादगार मोमेंट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। फैंस हार्दिक के इस खेल भावना की जमकर तारीफ कर रहे हैं। बता दें कि हार्दिक पांड्या को साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20I सीरीज के लिए टीम में जगह दी गई है। वह एशिया कप के बाद राष्ट्रीय टीम के लिए खेलते हुए नजर आ सकते हैं।
यह भी पढ़ें- SMAT 2025: तेंदुलकर के सामने वैभव फेल, रिंकू ने खेली 240 की स्ट्राइक रेट से पारी; शमी-आकाश ने बंगाल को दिलाई जीत
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।