IND vs AUS: 'आज शेर घास खा रहा था', सूर्यकुमार यादव ने स्टार खिलाड़ी की खींची टांग, वीडियो वायरल
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा टी20 मैच कम स्कोर वाला रहा। हालांकि भारत ने मैच जीत लिया, लेकिन कई खिलाड़ियों ने बल्ले से वो छाप नहीं छोड़ी जिसके लिए वो जाने जाते हैं। अभिषेक शर्मा उन्हीं में से एक हैं। सीरीज की शुरुआत से ही ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे हैं।
उन्होंने 21 गेंद का सामना करते हुए सिर्फ 28 रन बनाए। अभिषेक एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो आमतौर पर 200 या उससे ज्यादा की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन क्वींसलैंड टी20 मैच एक दुर्लभ मौका था जहां ऑस्ट्रेलिया पिच की खासियत की बदौलत बाएं हाथ के बल्लेबाज को रोकने में कामयाब रहा। चौथे टी20I में उनका 133.33 स्ट्राइक रेट रहा।
सूर्यकुमार यादव का वीडियो वायरल
मैच में 10 गेंद पर 20 रन बनाने वाले भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने भी अभिषेक को उनके कम स्ट्राइक रेट के लिए ट्रोल किया। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। टीम बस में जा रही होती तभी सूर्या ने कहा, कभी देखा है शेर को घास खाते हुए? उन्होंने आगे कहा, 'आज शेर घास खा रहा था धीरे-धीरे करके।'
SuryaKumar Yadav on Abhishek Sharma slow inning 😅#INDvsAUS #SuryakumarYadav pic.twitter.com/aRdMXjtMWQ— Vishal kr (@vishal_kr_31) November 6, 2025
भारत ने जीता मैच
मैच में भारत का 167/8 का स्कोर भी ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत ज्यादा था। मेजबान टीम 18.2 ओवर में आउट होने से पहले सिर्फ 119 रन ही बना सकी। सूर्यकुमार ने मैच के बाद स्वीकार किया कि पिच कोई आम टी20 विकेट नहीं थी जहां कोई टीम आसानी से 200 से ज्यादा रन बना सके।
सीरीज जीतने के इरादे से उतरेगा भारत
गौरतलब हो कि पहले 4 मैच के बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2-1 से आगे चल रही भारत को अब सीरीज जीतने के लिए शनिवार को उतरेगी। ब्रिस्बेन के गाबा में यह मुकाबला खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया सीरीज बराबर करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देगा।
