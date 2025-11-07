IND vs AUS: 'आज शेर घास खा रहा था', सूर्यकुमार यादव ने स्टार खिलाड़ी की खींची टांग, वीडियो वायरल

भारत ने जीता मैच

मैच में भारत का 167/8 का स्कोर भी ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत ज्यादा था। मेजबान टीम 18.2 ओवर में आउट होने से पहले सिर्फ 119 रन ही बना सकी। सूर्यकुमार ने मैच के बाद स्वीकार किया कि पिच कोई आम टी20 विकेट नहीं थी जहां कोई टीम आसानी से 200 से ज्यादा रन बना सके।

सीरीज जीतने के इरादे से उतरेगा भारत

गौरतलब हो कि पहले 4 मैच के बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2-1 से आगे चल रही भारत को अब सीरीज जीतने के लिए शनिवार को उतरेगी। ब्रिस्बेन के गाबा में यह मुकाबला खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया सीरीज बराबर करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देगा।