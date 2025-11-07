Language
    IND vs AUS Gabba Pitch Report: गाबा में सीरीज की आखिरी जंग, बारिश कर सकती है रोमांच भंग; ऐसी है पिच रिपोर्ट

    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 08:51 PM (IST)

    भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आखिरी और निर्णायक मुकाबला, शनिवार 8 नवंबर को ब्रिस्बेन के गाबा स्टेडियम में खेला जाएगा। सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम एक और जीत के साथ सीरीज अपने नाम करने की कोशिश करेगी। वहीं, ऑस्ट्रेलिया सीरीज बराबर करने के लिए अपना सबकुछ झोंक देगी। 

    गाबा पिच रिपोर्ट।

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आखिरी और निर्णायक मुकाबला, शनिवार 8 नवंबर को ब्रिस्बेन के गाबा स्टेडियम में खेला जाएगा। कैरारा ओवल में चौथे टी20 मैच में अहम जीत के बाद भारत पांच मैचों की सीरीज में 2-1 से आगे है और सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में एक और जीत के साथ सीरीज अपने नाम करने की कोशिश करेगा।

    अहम मुकाबले से पहले भारतीय टीम प्रबंधन को कुछ बड़े सवालों के जवाब तलाशने होंगे। शुभमन की स्ट्राइक रेट भारत के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। हालांकि, चौथे मैच में गिल ने 48 रन की पारी खेली थी। वहीं, विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में टीम जितेश को आगे रखेगी या फिर संजू सैमसन को मौका देगी।

    जसप्रीत को दिया जा सकता है रेस्ट

    जितेश ने तीसरे और चौथे टी20I मैच में बढ़िया प्रदर्शन कर प्रभावित किया है। ऐसे में कम ही चांस है कि संजू सैमसन को मौका मिले। इसके अलावा जसप्रीत बुमराह को भी आराम दिया जा सकता है। उनकी जगह हर्षित राणा को प्लेइंग इलेवन में जगह मिल सकती है।

    वहीं, दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया सीरीज बराबर करने के इरादे से उतरेगी। जोश हेजलवुड और ट्रेविस हेड के जाने से टीम कमजोर पड़ गई है। मैक्सवेल की वापसी हुई है, उन्हें बढ़िया प्रदर्शन करके खुद को साबित करना होगा। घर में मैक्सवेल के प्रदर्शन पर सभी की नजरें होंगी।

    IND vs AUS गाबा पिच रिपोर्ट-

    गाबा की पिच बल्लेबाजी के लिए अनुकूल रही है। यहां अधिकतर हाई-स्कोरिंग मैच देखने को मिला है, लेकिन तेज गेंदबाजों को शुरू में मदद मिलती है। गाबा की पिच पर उछाल और पेस दोनों मिलता है, जिसका तेज गेंदबाज फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। 180 का स्कोर आदर्शन स्कोर रहता है।

    इस मैदान के रिकॉर्ड पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमों के पक्ष में हैं। अब तक खेले गए 11 मुकाबलों में से 8 में पहले बल्लेबाजी करने वाली जीत हासिल की है। इस पिच पर पहली और दूसरी पारी का औसत स्कोर क्रमशः 159 और 138 रन है। मैच में बारिश की भी संभावना है लेकिन, पूरे मैच को प्रभावित नहीं करेगी।

