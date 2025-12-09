Language
    सूर्या को लगा 'ग्रहण': T20 World Cup 2026 से पहले भारतीय टीम की बढ़ी मुश्किलें, कप्‍तान का बल्‍ला है खामोश

    By Rajat Gupta Edited By: Rajat Gupta
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 08:11 PM (IST)

    3 नंबर पर बल्‍लेबाजी करने उतरे कप्‍तान सूर्यकुमार यादव भी लगभग गिल की तरह ही कैच आउट हुए। लुंगी एनगिडी ने ही दोनों को अपने जाल में फंसाया। सूर्या ने 1 ...और पढ़ें

    बड़ी पारी नहीं खेल पाए सूर्या।

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। टी-20 विश्व कप 2026 की मेजबानी से पहले भारत टूर्नामेंट की तैयारी की अंतिम रूप देने में जुटा है। ऐसे में टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ प्री बोर्ड एग्‍जाम दे रही है। दोनों टीमों के बीच 5 टी20 मैचों की सीरीज का आज से आगाज हुआ।

    कटक में खेले जा रहे पहले मुकाबले में भारतीय टीम टॉस हारकर पहले बल्‍लेबाजी करने उतरी। भारत की शुरुआत खराब रही और चोट के बाद वापसी करने वाले शुभमन गिल 4 के स्‍कोर पर कैच आउट हुए।

    कप्‍तान का नहीं चला बल्‍ला

    3 नंबर पर बल्‍लेबाजी करने उतरे कप्‍तान सूर्यकुमार यादव भी लगभग गिल की तरह ही कैच आउट हुए। लुंगी एनगिडी ने ही दोनों को अपने जाल में फंसाया। सूर्या ने 11 गेंदों पर 1 चौके और 1 छक्‍के की मदद से 12 रन बनाए। पिछले काफी समय से स्‍काई का बल्‍ला खामोश है। ऐसे में टी20 विश्‍व कप से पहले भारतीय टीम की मुश्किलें बढ़ गई हैं।

    1 साल से नहीं लगाई फिफ्टी

    सूर्यकुमार यादव ने टी20 इंटरनेशनल में आखिरी अर्धशतक 12 अक्‍टूबर 2024 को बांग्‍लादेश के खिलाफ लगाया था। इसके बाद खेली 19 पारियों में सूर्यकुमार यादव ने करीब 12 की औसत और 114 की स्‍ट्राइक रेट से 222 रन बनाए हैं। ऑस्‍ट्रेलिया में खेली गई 5 मैचों की टी20 सीरीज में वह 84 रन ही बना पाए थे।
    वहीं एशिया कप 2025 में भी उन्‍होंने बल्‍ले से निराशा किया था। सूर्या ने 7 मैच की 6 पारियों में सिर्फ 72 रनों का योगदान दिया था। ऐसे में अगले साल की शुरुआत में ही होने वाले टी20 विश्‍व कप से पहले सूर्या का फॉर्म में आना भारतीय टीम के लिए बेहद जरूरी है।

    सूर्या के प्रदर्शन पर नजर

    सूर्यकुमार यादव को टी20 इंटरनेशनल का अच्‍छा खासा अनुभव है। वह कुछ समय से एक ही फॉर्मेट में खेलते हुए नजर आते हैं। उन्‍होंने अपने करियर में अब तक 95 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। इस दौरान 89 पारियों में स्‍काई ने 36.72 की औसत और 164.41 की स्‍टाइक रेट से 2754 रन बनाए हैं। इस प्रारूप में सूर्या ने अब तक 21 अर्धशतक के साथ ही 4 शतक भी लगाए हैं। उनका बेस्‍ट स्‍कोर 117 रन है।

