एशिया कप 2025 के सुपर-4 के आखिरी मैच में भारत ने श्रीलंका को सुपर ओवर में हराया। मैच के बाद भारतीय कप्‍तान सूर्यकुमार यादव का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें सूर्यकुमार ने सच्‍चे भारतीय होने का सबूत दे दिया है। उनका यह वीडियो फैंस को काफी भावुक भी कर रहा है। वीडियो में सूर्यकुमार यादव श्रीलंका के युवा स्पिनर दुनिथ वेल्लालागे के प्रति सहानुभूति दिखा रहे हैं।

इसमें सूर्यकुमार यादव ने सच्‍चे भारतीय होने का सबूत दे दिया है। उनका यह वीडियो फैंस को काफी भावुक भी कर रहा है। वीडियो में सूर्यकुमार यादव श्रीलंका के युवा स्पिनर दुनिथ वेल्लालागे के प्रति सहानुभूति दिखा रहे हैं। एशिया कप के दौरान ही दुनिथ के पिता का निधन हो गया था।

मैच के दौरान पिता को खोया 18 सितंबर को श्रीलंका और अफगानिस्‍तान के बीच एशिया कप 2025 का 11वां मैच खेला गया था। इस मैच के दौरान ही दुनिथ वेल्लालागे के पिता का निधन हो गया था। मैच के बाद वह अपने घर लौटे थे और सुपर-4 से पहले वापस भी आ गए। श्रीलंका को हारने के बाद भारतीय कप्‍तान सूर्यकुमार वेल्लालागे के पास गए और उनसे बात की। स्‍काई ने दुनिथ को सांत्‍वना दी। इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है।

This moment 🫶#SonySportsNetwork #DPWorldAsiaCup2025 #INDvSL pic.twitter.com/RGeDVyD02P — Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) September 26, 2025 विजयी रथ पर सवार भारत मुकाबले की बात करें तो भारत और श्रीलंका के बीच कांटे की टक्‍कर देखने को मिली। टॉस हारकर पहले बल्‍लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया ने सलामी बल्‍लेबाज अभिषेक शर्मा (61) और मिडिल ऑर्डर बैटर तिलक वर्मा (49) की पारियों की बदौलत 20 ओवर में 202 रन बनाए। 203 रनों के लक्ष्‍य का पीछा करने उतरी श्रीलंका निर्धारित ओवर में 202 रन ही बना सकी। ऐसे में सुपर ओवर से मैच का नतीजा निकला। सुपर ओवर में भारत ने श्रीलंका को मात दी।