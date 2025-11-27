Language
    Suresh Raina Net Worth: करोड़ों की नेटवर्थ के मालिक हैं मिस्टर IPL सुरेश रैना, रिटायरमेंट के बाद भी मोटी कमाई जारी

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 11:35 AM (IST)

    'मिस्टर आईपीएल' सुरेश रैना आज 39 साल के हो गए हैं। उन्होंने भारतीय क्रिकेट में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसमें सभी फॉर्मेट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय बनना और 2011 विश्व कप जीतना शामिल है। संन्यास के बाद भी, कमेंट्री, व्यवसाय और ब्रांड एंडोर्समेंट के माध्यम से उनकी अनुमानित कुल संपत्ति 210-215 करोड़ रुपये है, जिससे वह भारत के शीर्ष अमीर क्रिकेटरों में से एक हैं।  

    Suresh Raina Total Net Worth: कितनी हैं सुरेश रैना की नेटवर्थ?

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Happy Birthday Suresh Raina: भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना आज 39 साल के हो गए हैं। 'मिस्टर आईपीएल' के नाम से मशहूर रैना ने टीम इंडिया के लिए कई अहम उपलब्धियां हासिल की हैं।

    मुरादनगर की गलियों से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के मंच तक का उनका सफर बेहद प्रेरणादायक रहा। रैना हर फॉर्मेट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने और उनके रिटायरमेंट के बाद टीम इंडिया को उनके जैसे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज की तलाश लगातार रहती है। 

    क्रिकेट से रिटायर होने के बावजूद रैना करोड़ों की कमाई करते हैं। उनकी कमाई का एक जरिया अब क्रिकेट मैच में कमेंट्री करना भी है। ऐसे में आज उनके बर्थडे पर जानते हैं सुरेश रैना कुल कितनी संपत्ति के मालिक हैं?

    Suresh Raina Total Net Worth: कितनी हैं सुरेश रैना की नेटवर्थ?

    भारतीय क्रिकेट के दिग्गज सुरेश रैना ने टीम इंडिया के लिए कई अहम योगदान दिए हैं। वह 2011 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम और 2013 चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली टीम का हिस्सा रह चुके हैं। आईपीएल में रैना ने शुरुआत से ही धमाकेदार प्रदर्शन किया। चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के साथ उनके खेल ने उन्हें सिर्फ फैंस का ही प्यार नहीं दिलाया, बल्कि उनकी संपत्ति में भी बड़ा योगदान किया।

    रैना को 2010-11 में BCCI के ग्रेड-ए केंद्रीय अनुबंध में शामिल किया गया। उन्होंने आईपीएल में अपना डेब्यू 2008 में सीएसके के लिए किया था, जहां उन्हें $320,000 में खरीदा गया।

    साल 2011-13 में उनकी सैलरी $700,000 तक बढ़ गई, और 2014 आईपीएल सीजन में उन्हें 9.5 करोड़ रुपये मिले। साल 2016-17 में रैना ने गुजरात लायंस के लिए खेलते हुए टीम की कमान संभाली। आईपीएल से उन्होंने 110 करोड़ से ज्यादा की कमाई की।

    वहीं, स्पोर्ट्सकीडा के अनुसार, रैना की नेटवर्थ 210-215 करोड़ रुपये के आसपास है। रैना अपने क्रिकेट करियर के साथ-साथ वह कई विज्ञापनों का भी हिस्सा रहे हैं, जिससे उन्हें करोड़ों रुपये की कमाई होती है। यही वजह है कि रैना भारत के टॉप-10 सबसे अमीर क्रिकेटरों की लिस्ट में 7वें या 8वें नंबर पर आते हैं।

    रैना की कमाई का जरिया

    सुरेश रैना संन्यास के बाद करोड़ों की कमाई करते हैं। उनकी कमाई का जरिया कमेंट्री, बिजनेस और ब्रांड एंडोर्समेंट है। उन्होंने माटे बेबीकेयर और Sahicoin जैसे स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया। हाल ही में उन्होंने एम्सटर्डम में अपना Raina Indian Restaurant शुरू किया, जो यूरोप में भारतीय खाने को लोकप्रिय बना रहा है।

    गाड़ियों के बेहद शौकीन हैं रैना

    सुरेश रैना (Suresh Raina Birthday) लग्जरी कारों के बड़े शौकीन हैं और उनके गैराज में कई महंगी और स्टाइलिश गाड़ियां शामिल हैं। उनके कलेक्शन में दो-सीटर पोर्शे बॉक्सस्टर, महिंद्रा थार, ऑडी Q7, फोर्ड मस्टैंग, और मैजेंटा शेड वाली मिनी कूपर जैसी शानदार कारें मौजूद हैं।

    इसके अलावा रैना रेंज रोवर और मर्सिडीज-बेंज GLE 350D के भी गर्वित मालिक हैं। साथ ही उनके कलेक्शन में एक बीएमडब्ल्यू भी शामिल है।

